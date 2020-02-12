AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

خطر أكبر من الإرهاب.. الصحة العالمية تقر توصيفا جديدا لـ كورونا

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:52 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
أماني إبراهيم
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي فيروس كورونا القاتل، يعد أسوأ عدو يمكن أن يواجه البشر في القرن الحادي والعشرين، ويعد الخطر الأكثر تهديدا للإنسانية من الإرهاب.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن الصين تأمل السيطرة على انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة اكثر من 1000 شخص، وأصاب أكثر من 44500 شخص حتى الآن.


وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس جيبريسوس، إن انتشار كورونا قد يستمر لأكثر من عام خاصة وأن اللقاح سيستغرق 18 شهرا على الأقل حتى يتم تصنيعه.

وأضيف تيدروس: "لكي نكون صادقين، فإن الفيروس أكثر خطورة من أي هجوم إرهابي حيث سيخلق ثورة سياسية واجتماعية واقتصادية.. إنه أسوأ عدو يمكنك تخيله".

وكان قد توقع، أمس، أحد كبار المسئولين الطبيين في هونج كونج أن فيروس كورونا سيصيب أكثر من ثلثي سكان العالم إذا فشلت طرق السيطرة عليه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يتجه للصين لبحث مواجهة فيروس كورونا

لقاح جديد لعلاج فيروس كورونا القاتل .. تفاصيل

بعد رفض 3 عروض.. الصين تسمح بدخول خبراء أجانب لدراسة فيروس كورونا

الصين لدول العالم: لا تبالغوا في ردود فعلكم بسبب كورونا

الصين: 31 ألف إصابة في العالم بفيروس كورونا

تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن تفشي كورونا

ترشيحاتنا

حذروا أولادكم منها..تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب لعبة خطيرة منتشرة فى المدارس |..شاهد

حسن شحاتة ليس الأخير.. مدربون مصريون تألقوا في الدوريات العربية

عشاء بحري مجاني.. العاصفة سيارا تقذف ملايين الصدف والكائنات البحرية على الشواطئ.. شاهد

رجّع حق الطيار.. محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا بـ فيديو جديد

مصطفى الفقي: مبارك تأثر بوفاة حفيده أكثر من تنازله عن السلطة عقب الثورة

لن نلعب في مصر..أول رد فعل من مسئولي المصري عن أزمة ملعب الكونفدرالية

AdvertisementS

موجود منذ 16 عاما.. علماء الصين يتوصلون إلى المكان الرئيسي لانطلاق فيروس كورونا

الأرصاد تحذر من موجة طقس غير مستقرة تضرب البلاد السبت.. فيديو

هددها بصورها الفاضحة.. «يا بت أنتي مراتي» تنتهي بمندوب المبيعات خلف القضبان

تطورات جديدة في قضية المُعلمة المصرية بالكويت

بنسبة تفوق 82%.. مؤشرات أولية: فوز ابو العينين باكتساح فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالجيزة

حذروا أولادكم منها..تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب لعبة خطيرة منتشرة فى المدارس |..شاهد

لسنا طرفا مع الزمالك.. تفاصيل رد الأهلي علي شكوي الفيفا في أزمة كهربا

علي معلول ونجما الأهلي مهددون بالغياب عن مواجهة الزمالك

بـ مليار و69 مليون جنيه.. الأمن العام يضبط موظفي بريد تلاعبوا فى حسابات العملاء

جنوب إفريقيا يورط صن داونز قبل مواجهة الأهلي بدوري الأبطال

فيديو يسجل ظهور مخلوق غريب شبيه بالرجل القرد يتجول في غابة.. شاهد

خالد الغندور يكشف تفاصيل أزمة عودة الزمالك من قطر والسفر إلى الإمارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو يسجل ظهور مخلوق غريب شبيه بالرجل القرد يتجول في غابة.. شاهد

بـ كتف واحد ومطرز وأنيق.. فستان بسمة يخطف الأنظار في أسوان.. شاهد

شاهد | مقتطفات من زيارة النائب العام ونظيره السعودي لنيابة استئناف الإسماعيلية