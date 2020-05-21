وزير النقل: مصر تقفز فى مؤشر جودة الطرق عالميًا .. توسعة ميناء الإسكندرية 70 فدانا .. جارٍ تنفيذ محوريّ التعمير و54 وطريق أم زغيو.. إنشاء طرق بحيرة مريوط العام المالى القادم

وزير النقل :

تحدث المهندس كامل الوزير ، وزير النقل ، عن عدة مقترحات لإنشاء طريق خدمي لا يتقاطع مع صرف المكس فى ترعة النوبارية ، وأضاف

أنه سيجرى استخدام طريق الخدمات في العربات الخفيفة ، كما انه الآن يتم التنسيق مع شركات القطاع العام وخاصة النقل البحرى والبري لمصر الإسكان والتعمير وخلافه فى شراء قطع اراض من أجل تمطيط ميناء الإسكندرية إلى 70 فدانا آخر.





وجاء ذلك خلال كلمته أثناء فعاليات افتتاح الرئيس السيسى مشروع بشائر الخير 3، بمحافظة الإسكندرية.



وقال وزير النقل ، إن البديل الثالث لكباري محور التعمير هو تركه لمدة عام، مع حركة السيارات الأساسية حتى يتخذ هبوطه الطبيعي.









وتابع كامل الوزير وزير النقل، أن ميناء الإسكندرية مساحته بالكامل 8.4 كليو متر مربع تبلغ مساحة الأرض مها 1.6 كم بنسبة 23% من إجمالى مساحتها، مشيرا إلى أن نسبتها تعتبر قليلة بالنسبة للمعايير العلمية التى من المفترض أن تكون 200%.

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واكد كامل الوزير، أنه يوجد بالميناء 6.8% من المياه و1.6 فقط أرض، موضحا أنه فى حالة وجود نسبة أرض أكبر من تلك المساحة لم يتم اللجوء للطرق المكلفة.



