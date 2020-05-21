وزير النقل: مصر تقفز فى مؤشر جودة الطرق عالميًا .. توسعة ميناء الإسكندرية 70 فدانا .. جارٍ تنفيذ محوريّ التعمير و54 وطريق أم زغيو.. إنشاء طرق بحيرة مريوط العام المالى القادم

وزير النقل :
- مقترحات بإنشاء طريق خدمي بجوار محور التعمير .
تحدث المهندس كامل الوزير ، وزير النقل ، عن عدة مقترحات لإنشاء طريق خدمي لا يتقاطع مع صرف المكس فى ترعة النوبارية ، وأضاف
أنه سيجرى استخدام طريق الخدمات في العربات الخفيفة ، كما انه الآن يتم التنسيق مع شركات القطاع العام وخاصة النقل البحرى والبري لمصر الإسكان والتعمير وخلافه فى شراء قطع اراض من أجل تمطيط ميناء الإسكندرية إلى 70 فدانا آخر.
وجاء ذلك خلال كلمته أثناء فعاليات افتتاح الرئيس السيسى مشروع بشائر الخير 3، بمحافظة الإسكندرية.
وقال وزير النقل ، إن البديل الثالث لكباري محور التعمير هو تركه لمدة عام، مع حركة السيارات الأساسية حتى يتخذ هبوطه الطبيعي.
وتابع كامل الوزير وزير النقل، أن ميناء الإسكندرية مساحته بالكامل 8.4 كليو متر مربع تبلغ مساحة الأرض مها 1.6 كم بنسبة 23% من إجمالى مساحتها، مشيرا إلى أن نسبتها تعتبر قليلة بالنسبة للمعايير العلمية التى من المفترض أن تكون 200%.
واكد كامل الوزير، أنه يوجد بالميناء 6.8% من المياه و1.6 فقط أرض، موضحا أنه فى حالة وجود نسبة أرض أكبر من تلك المساحة لم يتم اللجوء للطرق المكلفة.
واضاف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الكبارى الموجودة على محور التعمير حالتها الحالية تحتاج لإصلاح كبير وسريع، لافتأ إلى أنه من المقرر أن تعمل الوزارة على تطويرها خلال الفترة القادمة.
وأوضح وزير النقل ، أن تطوير طريق أم زغيو أيضا والذى يعد الذراع البحرى الهام والذى ينتشر طوله من طريق الإسكندرية الصحراوى وصولأ لمنطقة الدخيلة سيتم العمل على تطويره فى القريب العاجل.
ولفت، إلى أنه مخطط وزارة النقل لتطوير طريق أم زغيو يعتمد على هيئة 8 حارات مشيرأ إلى النقل تعمل على التعاون مع محافظة الإسكندرية ووزارة الإسكان على حل مشكلة الصرف الصحى فى البداية تمهيدأ لبدء تطوير هذا الطريق.
و قال وزير النقل، إن هناك طرقا يتم تطويرها فى شرق الاسكندرية ومن أهمها محور أبو قير.
وأوضح أنه قد خططنا لتطوير الطرق فى بحيرة الإسكندرية وبحيرة كينج مريوط وتم الانتهاء من تنفيذ عدة طرق وافتتاحها للمرور منها وصلة ميناء الدخلية ووصلة سيدى كرير ووصلة الكافورى.
وأضاف وزير النقل والمواصلات، أن هناك طرقا جار تنفيذها ومخطط تطويرها فى العام المالى الحالى كمحور التعمير ومحور 54 وطريق أم زهير، وهناك طرق المخطط البدء فى انشائها العام المالى القادم وهى الطرق حول بحيرة مريوط.