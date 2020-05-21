وزير النقل: مصر تقفز فى مؤشر جودة الطرق 90 مركزًا عالميًا..فيديو

قال المهندس كامل الوزير ، وزير النقل، إن هناك طرق يتم تطويرها فى شرق الاسكندرية ومن أهمها محور أبو قير.





وأوضح أنه قد خططنا لتطوير الطرق فى بحيرة الاسكندرية وبحيرة كينج مريوط وتم الانتهاء من تنفيذ عدة طرق وافتتاحها للمرور منها وصلة ميناء الدخلية ووصلة سيدى كرير ووصلة الكافورى.









وأضاف وزير النقل والمواصلات، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، ضمن فعاليات افتتاح مشروع بشاير الخير 3، أن هناك طرق جارى تنفيذها ومخطط تطويرها فى العام المالى الحالى كمحور التعمير ومحور 54 وطريق أم زهير، وهناك طرق المخطط البدء فى انشائها العام المالى القادم وهى الطرق حول بحيرة مريوط.





وأكد أن مصر تقفز فى مؤشر جودة الطرق 90 مركزًا لتصل إلى المركز 28 عالميًا، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من طريق وصلة سيدى كرير بنسبة 100%، ووصلنا إلى 65% فى المحور على الجانب الغربى لترعة النوبارية.





وأوضح أن هناك مشكلة فى منطقة نجع اسو لانها منطقة غير مخططة وبها 700 اسرة وبكثافة عالية وتتعارض مع مسار محور كوبر 54 وسيتم نقل 52 وحدة سكنية متعارضة مع المحور إلى بشاير الخير 3.

يضم مشروع بشائر الخير ٣، قسمين؛ القسم الأول، هو منطقة الأهالي، وتم تنفيذها على مساحة ١٠٥ أفدنة؛ تضم ٢٠٠ عمارة سكنية و١٠ الاف و٦٢٤ وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من ٥٠ ألف مواطن من ذلك المشروع.

ويضم القسم الثاني من المشروع، منطقة استثمارية على مساحة ٣٠ فدانا؛ تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك؛ وعدد من قاعات متعددة الأغراض وعدد من الكافيهات ومحلات تجارية على طابقين وسطح، بإجمالي مساحات ٣٩ ألف م٢، ومبنى مطاعم على طابقين وسطح بإجمالي ٥.٦٥٤ م٢ ومحطة وقود على مساحة ٣٧٦٧م٢، بالإضافة إلى مبنيين مطاعم وكافيهات على ٣ أدوار وسطح بإجمالي ١٤٣٨٦ م٢ للمبنى و٢٨ ألفا و٧٧٢ مترا للمبنين.

وتضم المنطقة الاستثمارية ١٦ بلوك استثماري يشمل البلوك الواحد دورين تجاري أرضي محلات والأول مول بإجمالي مساحة ٢٨ ألف متر مربع و١٢ دور سكني بإجمالي ١٥٣٦ وحدة سكنية تبلغ مساحة الوحدة السكنية ٩٠ مترا، كما يضم ١١ قاعة متعددة الأغراض من بينهم ٨ قاعات بمسطح حوالي ١٠٠٠ متر مربع و٣ مسطح حوالي ٢٠٠٠ متر مربع، بالإضافة إلى ٣٩ مسطحًا تجاريًا مختلف المساحات بمتوسط ١٧٥ متر مربع بالواجهة الأمامية أسفل قاعات الأفراح، و٦٤ مسطح تجاري مختلف المساحات بمتوسط ٣٠ مترًا مربعًا بالواجهة الخلفية أسفل قاعات الأفراح وألف باكية جراج انتظار سيارات.

كما تضم المنطقة تضم مجمعًا للبنوك مكون من أرضي وجراج ودورين بإجمالي مسطح ٢٣٧٠ مترًا، كما يضم مبنى مجمع للسينمات مكون ٣ طوابق وسطح بإجمالي مسطح ٤١٥٠ مترا، ومبنى متعدد الأغراض مخصص كمعارض للسيارات مكون من ٣ أدوار وسطح بإجمالي مسطح ٧٣٣٢ مترا، موضحًا أن إجمالي المسطحات التجارية بالمنطقة الاستثمارية تصل إلى ١١٠ الاف و٨٥٤ مترا.

وقد تم إنشاء ٣ مدارس للتعليم الأساسي؛ وملاعب ؛ و١٣ موقع مخصص لانتظار السيارات، كما يضم المشروع مسجدا على مساحة ألفي متر؛ ويضم مصلى للرجال واخر للسيدات؛ فضلا عن قاعتين مناسبات كل قاعة يوجد بها مكان مخصص للرجال واخر للسيدات؛ كما يضم المشروع أيضا كنيسة على مساحة الفين متر.

وتبلغ مساحة الوحدة السكنية ٩٠ مترًا؛ وتضم ٣ حجرات وحمام ومطبخ وصالة و٢بلكونة؛ حيث يستهدف المشروع في توفير جيل يتم تنشئتهم في حياة كريمة ولائقة لهم، ويتم تسليم المواطنين وحدات سكنية كاملة التشطيب والأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية؛ وكاملة المرافق بعدادات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والتليفون المنزلي والانترنت؛ فضلًا عن شبكة كبيرة لإطفاء الحرائق، كما أن كافة العمارات السكنية تضم مصعدين "٢ اسانسير".



