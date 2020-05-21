AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير النقل: مصر تقفز فى مؤشر جودة الطرق 90 مركزًا عالميًا..فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 12:11 م
المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير ، وزير النقل
Advertisements
آيات أحمد
قال المهندس كامل الوزير ، وزير النقل، إن هناك طرق يتم تطويرها فى شرق الاسكندرية ومن أهمها محور أبو قير.

وأوضح أنه قد خططنا لتطوير الطرق فى بحيرة الاسكندرية وبحيرة كينج مريوط وتم الانتهاء من تنفيذ عدة طرق وافتتاحها للمرور منها وصلة ميناء الدخلية ووصلة سيدى كرير ووصلة الكافورى.


وأضاف وزير النقل والمواصلات، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، ضمن فعاليات افتتاح مشروع بشاير الخير 3، أن هناك طرق جارى تنفيذها ومخطط تطويرها فى العام المالى الحالى كمحور التعمير ومحور 54 وطريق أم زهير، وهناك طرق المخطط البدء فى انشائها العام المالى القادم وهى الطرق حول بحيرة مريوط.

وأكد أن مصر تقفز فى مؤشر جودة الطرق 90 مركزًا لتصل إلى المركز 28 عالميًا، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من طريق وصلة سيدى كرير بنسبة  100%، ووصلنا إلى 65% فى المحور على الجانب الغربى لترعة النوبارية.

وأوضح أن هناك مشكلة فى منطقة نجع اسو لانها منطقة غير مخططة وبها 700 اسرة وبكثافة عالية وتتعارض مع مسار محور كوبر 54 وسيتم نقل 52 وحدة سكنية متعارضة مع المحور إلى بشاير الخير 3.
يضم مشروع بشائر الخير ٣،  قسمين؛ القسم الأول، هو منطقة الأهالي، وتم تنفيذها على مساحة ١٠٥ أفدنة؛ تضم ٢٠٠ عمارة سكنية و١٠ الاف و٦٢٤ وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من ٥٠ ألف مواطن من ذلك المشروع.

ويضم القسم الثاني من المشروع، منطقة استثمارية على مساحة ٣٠ فدانا؛ تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك؛ وعدد من قاعات متعددة الأغراض وعدد من الكافيهات ومحلات تجارية على طابقين وسطح، بإجمالي مساحات ٣٩ ألف م٢، ومبنى مطاعم على طابقين وسطح بإجمالي ٥.٦٥٤ م٢ ومحطة وقود على مساحة ٣٧٦٧م٢، بالإضافة إلى مبنيين مطاعم وكافيهات على ٣ أدوار وسطح بإجمالي ١٤٣٨٦ م٢ للمبنى و٢٨ ألفا و٧٧٢ مترا للمبنين.

وتضم المنطقة الاستثمارية ١٦ بلوك استثماري يشمل البلوك الواحد دورين تجاري أرضي محلات والأول مول بإجمالي مساحة ٢٨ ألف متر مربع و١٢ دور سكني بإجمالي ١٥٣٦ وحدة سكنية تبلغ مساحة الوحدة السكنية ٩٠ مترا، كما يضم ١١ قاعة متعددة الأغراض من بينهم ٨ قاعات بمسطح حوالي ١٠٠٠ متر مربع و٣ مسطح حوالي ٢٠٠٠ متر مربع، بالإضافة إلى ٣٩ مسطحًا تجاريًا مختلف المساحات بمتوسط ١٧٥ متر مربع بالواجهة الأمامية أسفل قاعات الأفراح، و٦٤ مسطح تجاري مختلف المساحات بمتوسط ٣٠ مترًا مربعًا بالواجهة الخلفية أسفل قاعات الأفراح وألف باكية جراج انتظار سيارات.

كما تضم المنطقة تضم مجمعًا للبنوك مكون من أرضي وجراج ودورين بإجمالي مسطح ٢٣٧٠ مترًا، كما يضم مبنى مجمع للسينمات مكون ٣ طوابق وسطح بإجمالي مسطح ٤١٥٠ مترا، ومبنى متعدد الأغراض مخصص كمعارض للسيارات مكون من ٣ أدوار وسطح بإجمالي مسطح ٧٣٣٢ مترا، موضحًا أن إجمالي المسطحات التجارية بالمنطقة الاستثمارية تصل إلى ١١٠ الاف و٨٥٤ مترا.

وقد تم إنشاء ٣ مدارس للتعليم الأساسي؛ وملاعب ؛ و١٣ موقع مخصص لانتظار السيارات، كما يضم المشروع مسجدا على مساحة ألفي متر؛ ويضم مصلى للرجال واخر للسيدات؛ فضلا عن قاعتين مناسبات كل قاعة يوجد بها مكان مخصص للرجال واخر للسيدات؛ كما يضم المشروع أيضا كنيسة على مساحة الفين متر.

وتبلغ مساحة الوحدة السكنية ٩٠ مترًا؛ وتضم ٣ حجرات وحمام ومطبخ وصالة و٢بلكونة؛ حيث يستهدف المشروع في توفير جيل يتم تنشئتهم في حياة كريمة ولائقة لهم، ويتم تسليم المواطنين وحدات سكنية كاملة التشطيب والأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية؛ وكاملة المرافق بعدادات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والتليفون المنزلي والانترنت؛ فضلًا عن شبكة كبيرة لإطفاء الحرائق، كما أن كافة العمارات السكنية تضم مصعدين "٢ اسانسير".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. الرئيس السيسي يفتتح مشروع بشائر الخير ٣ بالإسكندرية

شاهد| لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى لافتتاح مشروع بشاير الخير 3.. فيديو

الرئيس السيسي يفتتح مشروع بشائر الخير 3 بالإسكندرية .. بث مباشر

يرتدي كمامة ولم يصافح أحدا.. السيسي يتبع إجراءات الوقاية خلال افتتاح مشاريع الإسكندرية

خالد عبد الغفار: نأمل عودة الحياة الطبيعية خلال الفترة المقبلة.. فيديو

شاهد| نصيحة السيسى للمصريين فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 21 - 5 - 2020

قبل العيد.. مشروب مذهل لنسف البطن والأرداف

تعرض الفنان محمد محمود عبد العزيز لوعكة صحية

90 يومًا على الجريمة.. حكاية كارموس السلام.. قتله خاله بسبب 700 جنيه.. والضحية متوسلاً: «سيبني أعيش»

تسجيل 5609 إصابات جديدة و132 حالة وفاة بفيروس كورونا في الهند

لكى لا تندهشوا.. السيسى يكشف سبب استعراض محاور التنمية بالإسكندرية..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات هيونداي توسان hyundai tucson بعد تخفيضات هيونداي.. صور

سعر ومواصفات هيونداي سوناتا 2020 hyundai sonata بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

أوبل opel تقرر تخفيض 21 ألف جنيه في أسعارها.. صور