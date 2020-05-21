وزير النقل: العمل علي تمطيط ميناء الإسكندرية 70 فدانا أخر

قال كامل الوزير وزير النقل، أن ميناء الإسكندرية مساحته بالكامل 8.4 كليو متر مربع تبلغ مساحة الأرض مها 1.6 كم بنسبة 23% من إجمالى مساحتها، مشيرا إلى أن نسبتها تعتبر قليلة بالنسبة للمعايير العلمية التى من المفترض أن تكون 200%.





وأضاف كامل الوزير، خلال مؤتمر إفتتاح بشاير الخير 3، أنه يوجد بالميناء 6.8% من المياه و1.6 فقط أرض، موضحا أنه فى حالة وجود نسبة أرض أكبر من تلك المساحة لم يتم اللجوء للطرق المكلفة.





وأشار إلى أنه الأن يتم التنسيق مع شركات القطاع العام وخاصة النقل البحرى والبري لمصر الإسكان والتعمير وخلافه فى شراء قطع من أجل تمطيط ميناء الإسكندرية إلى 70 فدانا أخر.





وأكد أن هناك تعديات على أراضى هيئة السلامة البحرية بترعة النوبارية التابعة لوزارة النقل، حيث أنها من المفترض أنها ترشد السفن من البحر ومن المفترض أن يكون لها حدود أمان ونطاق لا يتعارض مع رؤية السفن القادمة من البحر.