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وزير النقل: العمل علي تمطيط ميناء الإسكندرية 70 فدانا أخر

الخميس 21/مايو/2020 - 12:51 م
المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير
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هاجر إبراهيم
قال كامل الوزير وزير النقل، أن ميناء الإسكندرية مساحته بالكامل 8.4 كليو متر مربع تبلغ مساحة الأرض مها 1.6 كم بنسبة 23% من إجمالى مساحتها، مشيرا إلى أن نسبتها تعتبر قليلة بالنسبة للمعايير العلمية التى من المفترض أن تكون 200%.

وأضاف كامل الوزير، خلال مؤتمر إفتتاح بشاير الخير 3، أنه يوجد بالميناء 6.8% من المياه و1.6 فقط أرض، موضحا أنه فى حالة وجود نسبة أرض أكبر من تلك المساحة لم يتم اللجوء للطرق المكلفة.

وأشار إلى أنه الأن يتم التنسيق مع شركات القطاع العام وخاصة النقل البحرى والبري لمصر الإسكان والتعمير وخلافه فى شراء قطع من أجل تمطيط ميناء الإسكندرية إلى 70 فدانا أخر.

وأكد أن هناك تعديات على أراضى هيئة السلامة البحرية بترعة النوبارية التابعة لوزارة النقل، حيث أنها من المفترض أنها ترشد السفن من البحر ومن المفترض أن يكون لها حدود أمان ونطاق لا يتعارض مع رؤية السفن القادمة من البحر.

يضم مشروع بشائر الخير ٣، قسمين؛ القسم الأول، هو منطقة الأهالي، وتم تنفيذها على مساحة ١٠٥ أفدنة؛ تضم ٢٠٠ عمارة سكنية و١٠ الاف و٦٢٤ وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من ٥٠ ألف مواطن من ذلك المشروع.

ويضم القسم الثاني من المشروع، منطقة استثمارية على مساحة ٣٠ فدانا؛ تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك؛ وعدد من قاعات متعددة الأغراض وعدد من الكافيهات ومحلات تجارية على طابقين وسطح، بإجمالي مساحات ٣٩ ألف م٢، ومبنى مطاعم على طابقين وسطح بإجمالي ٥.٦٥٤ م٢ ومحطة وقود على مساحة ٣٧٦٧م٢، بالإضافة إلى مبنيين مطاعم وكافيهات على ٣ أدوار وسطح بإجمالي ١٤٣٨٦ م٢ للمبنى و٢٨ ألفا و٧٧٢ مترا للمبنين.

وتضم المنطقة الاستثمارية ١٦ بلوك استثماري يشمل البلوك الواحد دورين تجاري أرضي محلات والأول مول بإجمالي مساحة ٢٨ ألف متر مربع و١٢ دور سكني بإجمالي ١٥٣٦ وحدة سكنية تبلغ مساحة الوحدة السكنية ٩٠ مترا، كما يضم ١١ قاعة متعددة الأغراض من بينهم ٨ قاعات بمسطح حوالي ١٠٠٠ متر مربع و٣ مسطح حوالي ٢٠٠٠ متر مربع، بالإضافة إلى ٣٩ مسطحًا تجاريًا مختلف المساحات بمتوسط ١٧٥ متر مربع بالواجهة الأمامية أسفل قاعات الأفراح، و٦٤ مسطح تجاري مختلف المساحات بمتوسط ٣٠ مترًا مربعًا بالواجهة الخلفية أسفل قاعات الأفراح وألف باكية جراج انتظار سيارات.
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