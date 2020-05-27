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أخبار البلد

قرار لمطران طنطا بسبب فيروس كورونا .. تعرف عليه

الأربعاء 27/مايو/2020 - 08:32 م
الأنبا بولا مطران
الأنبا بولا مطران طنطا
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سامح سلام
يترأس نيافة الأنبا بولا مطران طنطا قداس عيد الصعود المجيد صباح غد الخميس من كنيسة البابا كيرلس بمبنى مطرانية طنطا بدون حضور شعبي.

ومن المقرر أن يتم نقل صلوات القداس الالهى الخاص بـ " عيد الصعود المجيد "  صباح غد على الهواء مباشرة، عبر الصفحة الرسمية لمطرانية طنطا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في إطار الاجراءات الاحترازية التى تتبعها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا.

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وأصدرت مطرانية طنطا للأقباط الأرثوذكس برئاسة نيافة الأنبا بولا قرارا بعدم السماح لاى شخص بالدخول إلى مبنى المطرانية لأى سبب دون أن يكون مرتديا كمامة الوجه نظرا للظروف الحالية.

ونوهت المطرانية إلى أن هذه الاجراءات التى تقوم بها في إطار مواجهة فيروس كورونا وحفاظا على صحة الجميع،  ولذلك طالبت من الكل الالتزام حتى تعبر هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد، والرب يحافظ على كنيستنا وعلى شعبنا وعلى بلادنا.

وتحتفل  الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الصعود الإلهي، وهو تذكار لصعود السيد المسيح إلى السماء بعد مرور 40 يوما على قيامته المجيدة. وهو من الأعياد السيدية الكبرى في الكنيسة.
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