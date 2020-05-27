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أخبار البلد

أسقف أسيوط يوضح حقيقة إصابة 4 مكرسات بفيروس كورونا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 07:15 م
الأنبا يؤانس أسقف
الأنبا يؤانس أسقف أسيوط
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سامح سلام
أكد نيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط أن جميع المكرسات بدير العذراء مريم في جبل أسيوط "درنكة" بصحة جيدة، وأنه لا يوجد اى إصابات بينهن بفيروس كورونا المستجد.

ونفى الأنبا يؤانس، عبر صفحة كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسيوط - إصابة 4 مكرسات بدير السيدة العذراء مريم بجبل أسيوط "درنكة بفيروس كورونا، حسب ما تم ترديده بشكل غير صحيح على شبكة الانترنت.

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كان نيافة الأنبا أبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم قد قدمن التهنئة للأباء الكهنة الذين تم شفاؤهم وتعافوا من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وقضوا فترة العزل بالمستشفيات.

وجاء في نص البيان الذى نشره نيافة الأنبا أبرآم أسقف الفيوم عبر الصفحة الرسمية للمطرانية، "الأنبا أبرآم ومجمع الكهنة ومجمع الآباء الرهبان بدير رئيس الملائكة غبريال والشمامسة والمكرسات وأعضاء المجلس الملي الفرعى والخدام والخادمات ومجالس الكنائس ومجالس إدارات الجمعيات القبطية يقدمون الشكر للرب من أجل تمام شفاء وتعافي الأباء الكهنة الموقرين.

وتابع قائلا، الأباء الكهنة هم، جناب القمص تكلا شفيق كاهن كنيسة البابا أثناسيوس في الفيوم، وجناب القمص صرابامون مترى وكيل مطرانية دمياط ، وجناب القمص بيشوى ناروز وكيل مطرانية قنا، وجناب القس مكسيموس صبحى كاهن كنيسة العذراء في محافظة بنى سويف، وجناب القس سوريال أنيس كاهن كنيسة مارجرجس وشهداء طنطا.
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