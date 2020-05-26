AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بتذكار نياحة الأنبا جاورجي رفيق القديس أبرآم

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 08:24 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
Advertisements
سامح سلام
احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، بذكرى نياحة القديس جاورجي رفيق القديس أبرآم، الذي توفي عن عمر يناهز ٧٢ عاما قضى معظمها راهبا في الدير.


وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن القديس جاورجي ولد من أبوين مسيحيين قديسين، ومال قلبه إلى الرهبنة فترك رعاية الغنم وكان عمره 14 سنة، وقصد برية القديس مقاريوس . 


اقرأ أيضا ..


وأضاف أنه حدث وهو سائر في الطريق أن تراءى له عدو الخير في زي شيخ وقال له إن أباك ظن أن وحشا ضاريا قد افترسك فشق ثيابه حزنا عليك والواجب أن تعود إليه لتطيب قلبه أولا ثم تعود إلى البرية، فكر في نفسه وقال : " إن الكتاب المقدس يقول ": "من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني"، فلما قال هذا صار الشيطان مثل الدخان واختفي .


وتابع قائلا، للوقت ظهر له ملاك الرب في زي راهب وأرشده إلى دير الأنبا أوريون، فأقام فيه تحت إرشاد أحد الرهبان القديسين، ثم رأي أن ينفرد في البرية الداخلية فذهب إلى دير الروم الذي للقديسين مكسيموس ودوماديوس باسقيط مقاريوس .
 

واتفق أن حضر في نفس الوقت إلى هذا الدير القديس أبرآم، فذهبا معا إلى دير القديس مقاريوس بمنطقة وادي النطرون ، واجتمعا بالقديس يوأنس قمص شيهيت، فأسكنهما في قلاية قريبة منه ، وفيها تنيح الأنبا أبرآم . ثم تنيح بعده الأنبا جاورجي وكانت جملة حياته اثنتين وسبعين سنة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسقف أيرلندا: البابا شنودة كان يحرص على تفقد أبنائه في كل ظروفهم

اشتهر بلقب أب جبل القلالي.. الكنيسة تحتفل بتذكار القديس مكاريوس السكندري

أسقفية الشباب تبدأ محاضرات تاريخ الكنيسة "أون لاين"

عنقودان من العنب قاداه إلى الأسقفية .. الكنيسة تحتفل بتذكار القديس أبيفانيوس

ترشيحاتنا

لهذا أوقفته الصحة العالمية.. خبير: هيدروكسي كلوركين له أعراض جانبية قد ترفع نسب وفيات كورونا

استهنت به.. فيروس كورونا يصيب الطبيب الملقب بـ"صائد الفيروسات"

التعايش مع كورونا.. السعودية تعلن مواعيد عودة العمل في المملكة

أهم الأخبار.. اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي وميليشيا الوفاق.. فرنسا توقف استخدام هيدروكسي كلوروكين.. وهرمون يحمي الذكور من فيروس كورونا

تسجيل 1931 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في السعودية

زعلانين ليه.. رضا عبد العال يعلق على لجوء الزمالك إلى الفيفا لاسترداد لقب نادي القرن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفوق القطة ذات الرأسين بعد 3 أيام من ولادتها.. وهذه قصتها

احذر .. الأثار الجانبية لدواء هيدروكسي كلوروكوين

الشمس تتعامد غدا على الكعبة.. تعرف على فوائد الظاهرة وكم مرة تكررت في التاريخ