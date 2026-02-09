ابنة هند رستم: لم تكن توافق على عمل فيلم أو مسلسل عن السيرة الذاتية

قالت بسنت رضا ابنة الفنانة هند رستم، أن الفنانة الراحلة هند رستم لم تكن توافق علي عمل فيلم أو مسلسل عن السيرة الذاتية لها ، وكانت ترفض وهي علي قيد الحياة هذا الأمر ، وعندما شاهدت أعمال سير ذاتية لبعض النجوم لم تكن تراها ناجحة ، وجاءت الكثير من العروض ورفضت وبعد رحيلها رفضت أنا هذا الأمر.

وأضافت خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس”، أن هناك عرض مالي كبير لعمل قصتها ولكني اشترطت في البداية ان اعرف الجهة المنتجة ومن المنتج وايضاً من الممثلة التي ستقوم بعمل الدور والعديد من الأسباب الأخري ، ولا يوجد في ذهني حالياً نجمة تستطيع القيام بدورها وانا يهمني المحتوي وليست الفلوس وهند رستم رفضت هذا الأمر.

وتابعت أن هند رستم قدمت العديد من الأدوار المتنوعة وهي كانت بالمنزل ام رائعة وحازمة وحنينة ، وطفولتها كانت جميلة جدا وكانت طيبة جدا ومسامحة وقلوقه جدا وانها كانت حازمة في البيت وحنينة في نفس الوقت ، وهيا لها عادة ثابته تصحي في السادسة صباحا وتقوم بعمل تمارين السباحة وكانت تجيد الطبيخ وشاطره جدا وتحب تعمل حمام وكشك