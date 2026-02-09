قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تبييت نية الصيام.. هل تكفي مرة واحدة طوال شهر رمضان؟
صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا قبل رمضان.. اعرف الموعد النهائي
استغاثة داخل ميكروباص.. واقعة تحر.ش جديدة بفتاة تهز الجيزة.. والأمن يفحص الفيديو
دعاء الليلة الثانية بالعشر الأواخر من شعبان.. 8 كلمات توقظك على فرج مذهل
الحل خلال أيام.. انفراجة في أزمة محمد عواد مع الزمالك
حقيقة تسريب بيانات العاملين بمصر للطيران
مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية بمدينة الكفرة الليبية.. صور
بعد إعلان على مواقع التواصل.. القبض على منظم حفل جزيرة إيستن
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026
خطة كروية حتى 2038 ودعم حكومي.. عضو اتحاد الكرة يكشف تفاصيل مشروع المليوني لاعب
في 6 ساعات.. الدفاع الروسية تعلن إسقاط 20 طائرة مسيرة أوكرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ابنة هند رستم: لم تكن توافق على عمل فيلم أو مسلسل عن السيرة الذاتية

بسنت رضا ابنة الفنانة هند رستم
بسنت رضا ابنة الفنانة هند رستم
محمود محسن

 قالت بسنت رضا ابنة الفنانة هند رستم، أن الفنانة الراحلة هند رستم لم تكن توافق علي عمل فيلم أو مسلسل عن السيرة الذاتية لها ، وكانت ترفض وهي علي قيد الحياة هذا الأمر ،  وعندما شاهدت أعمال سير ذاتية لبعض النجوم لم تكن تراها ناجحة ، وجاءت الكثير من العروض ورفضت وبعد رحيلها رفضت أنا هذا الأمر.

وأضافت خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس”، أن هناك عرض مالي كبير لعمل قصتها ولكني اشترطت في البداية ان اعرف الجهة المنتجة ومن المنتج وايضاً من الممثلة التي ستقوم بعمل الدور والعديد من الأسباب الأخري ، ولا يوجد في ذهني حالياً نجمة تستطيع القيام بدورها وانا يهمني المحتوي وليست الفلوس  وهند رستم رفضت هذا الأمر.

وتابعت أن هند رستم قدمت العديد من الأدوار المتنوعة وهي كانت بالمنزل ام رائعة وحازمة وحنينة ، وطفولتها كانت جميلة جدا وكانت طيبة جدا ومسامحة وقلوقه جدا وانها كانت حازمة في البيت وحنينة في نفس الوقت ، وهيا لها عادة ثابته تصحي في السادسة صباحا وتقوم بعمل تمارين السباحة وكانت تجيد الطبيخ وشاطره جدا وتحب تعمل حمام وكشك

بسنت رضا هند رستم فيلم سير ذاتية العروض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

الإيجار القديم

وداعا الوحدات البديلة.. ماذا يحدث للمستأجر بمشروع القانون الجديد للايجار القديم؟

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

احمد موسى

احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

ترشيحاتنا

الضفة الغربية

بريطانيا: أي إجراءات أحادية لتغيير التركيبة الجغرافية لفلسطين غير مقبولة

ترامب ونتنياهو

جلسة استراتيجية بالبيت الأبيض .. ترامب ونتنياهو يرسمان مسار المواجهة ضد إيران

حريق بمصفاة بيجي العراقية

مقتل عامل وإصابة 6 في حريق بمصفاة بيجي العراقية

بالصور

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

طريقة عمل رول الفراخ.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات مضمونة

طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

شريف سلامة
شريف سلامة
شريف سلامة

فيديو

الذكاء المهني

تريند الذكاء المهني يكتسح السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد