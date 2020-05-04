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أخبار البلد

المركز الإعلامي للكنيسة الأسقفية ينتج فيلما عن البابا شنودة الثالث

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:33 ص
صدى البلد
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سامح سلام
أعلن المركز الإعلامي للكنيسة الأسقفية قيامه بانتاج فيلم تسجيلي بعنوان "البابا شنوده من عيون الكنيسة الأسقفية" وطرحه على موقع "يوتيوب" في نحو 24 دقيقة ليرصد ويسجل العديد من المواقف التى جمعت قداسة البابا شنودة الثالث وقيادات الكنيسة الأسقفية بقيادة المطران منير حنا رئيس الكنيسة الأسقفية في مصر.

وقال المطران منير حنا  - في كلمة له خلال الفيلم - إن البابا شنوده الثالث شخصية عظيمة في تاريخ الكنيسة وانه تعرف عليه وقت أن كان أسقفا للتعليم.

وأضاف المطران منير حنا أن البابا شنوده كان يتمتع بأبوة ومحبة كاملة للجميع إلى جانب تمتعه بروح خفيفة يشهد لها الجميع.

وتابع قائلا، إنه التقى البابا شنوده عام 1999 بعد أن تم اختياره مطرانا للكنيسة الأسقفية، وأن قداسة البابا شنوده الثالث استقبله بترحاب شديد، وأنه بعث مجموعة من الأساقفة للمشاركة في احتفال تكريسه مطرانا للكنيسة الأسقفية، وأنه قام بإهدائه صليب من الفضة عندما زاره في المقر البابوي بالعباسية.

وأشار المطران منير حنا إلى أن العلاقات مع قداسة البابا شنوده كانت وطيدة وأنه كان حريص على زيارته على الأقل مرة كل شهرين بالمقر البابوي لأخذ رأيه والاسترشاد بنصائحه في كافة أمور الحياة والخدمة.

ويضم الفيلم لقطات عديدة لمشوار قداسة البابا شنوده الثالث منذ أن كان أسقفا للتعليم وكذلك يوم تجليسه بطريركا بالكاتدرائية الكبرى بالعباسية، إلى جانب مجموعة من الصور النادرة للبابا شنوده فى مواقف ومناسبات مختلفة على مدى مشوار حياته.   
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