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أخبار البلد

بسبب كورونا.. الكنيسة تعلن تأجيل الاحتفال السنوى بعيد الشهيد مارجرجس بكفر الدوار

الأحد 31/مايو/2020 - 03:01 م
نيافة الأنبا باخوميوس
نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة
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سامح سلام
أعلنت إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية، تأجيل الاحتفال السنوى بعيد الشهيد العظيم مارجرجس بكنيسته بمدينة كفر الدوار.

وذكر بيان صادر اليوم عن الإيبارشية أنه نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد في هذه الأيام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وبناء على قرارات اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بتعليق كافة الأنشطة الكنسية حتى 27 يونيو المقبل فإنه تقرر تأجيل الاحتفال إلى موعد يحدد فيما بعد.

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وأضاف بيان إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية أنه يمنع الزيارات نهائيا خلال هذه الفترة، ويقتصر الأمر هذا العام على إقامة النهضة الروحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كان القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلن أمس أن قداسة البابا تواضروس الثاني ترأس اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس حيث تقرر استمرار تعليق الصلوات بالكنائس حتى يوم السبت ٢٧ يونيو على أن تنعقد اللجنة مرة أخرى في هذا التاريخ لدراسة الموقف.

ولفت إلى أن الكنيسة تتابع بكل اهتمام طوال الفترة الماضية مجريات الأمور فيما يخص انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 ، وتزايد أعداد الإصابات اليومية. واتجاه منحنى الإصابات نحو الذروة التي ستستغرق زمنًا غير معلوم حتى الآن.

وأضاف القس بولس حليم، في بيان له اليوم، أنه كاستثناء يسمح  بإقامة قداس عيد دخول السيد المسيح أرض مصر يوم الاثنين الأول من يونيو المقبل بعدد ستة أفراد فقط من الكهنة والشمامسة معًا، وأيضا قداس عيد العنصرة الأحد ٧ يونيو القادم بنفس العدد.

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