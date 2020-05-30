الطائفة الإنجيلية تشكل لجنة لوضع خطة لعودة فتح الكنائس

اجتمع اليوم، السبت، المجلس الملي الإنجيلي ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيليةِ، برئاسةِ

، رئيسِ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصر، عبر وسائل التواصلِ الإليكترونيّ.