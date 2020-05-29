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أخبار البلد

ليبيا ومواجهة كورونا.. تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس السيسي ونظيره القبرصي

الجمعة 29/مايو/2020 - 02:20 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نيكوس آنستسيادس، رئيس جمهورية قبرص".

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول التباحث حول بعض القضايا الاقليمية وكذلك تعزيز التعاون المشترك التي تجمع البلدين سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان.

وتم مناقشة سبل تنسيق وتبادل الخبرات بشأن جهود مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد، واحتواء تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية بالوقوف علي افضل التجارب سواء لدي مصر او قبرص وفي الاتحاد الاوروبي وتعزير التعاون المتعدد الاطراف في إطار هذا الملف الهام.

وفيما يخص بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، شهد الاتصال تبادل الرؤي ووجهات النظر حيال أمن الطاقة في اطار منتدى غاز شرق المتوسط، حيث أشاد الرئيس القبرصي في هذا الإطار بالدور الحيوي والثقل السياسي لمصر في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا في هذا الصدد تقدير الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب، وكذا التجربة المصرية الناجحة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

كما تم التطرق إلى تطورات الاخيرة في القضية الليبية، حيث توافق الرئيسان بشأن تكثيف التنسيق في هذا الصدد، لا سيما من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وكذا تنفيذ مخرجات عملية برلين، إلى جانب رفض أى تدخل خارجي في هذا الخصوص.
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