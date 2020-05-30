يوسف إدوارد يطالب بعدم فتح دور العبادة قبل وضوح الرؤية بخصوص كورونا

أكد يوسف إدوارد مدير مكتب الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية أنه من الضروري عدم فتح دور العبادة قبل انتهاء ذروة انتشار وباء كورونا بشكل كامل، وذلك عن طريق تصريح واضح من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبيان من وزارة الصحة.
وقال إدوارد – في تصريح له اليوم - إنه لا يوجد منطق لفتح مؤسسة من المستحيل ضبط عدم انتشار الوباء بها خلال ذروة انتشار المرض، وإلى الآن لا يوجد له علاج في توقيت يسجل فيه أعلى معدلات الإصابة بالمرض على مستوى العالم.
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الأجراس تستعد للانطلاق من جديد.. ترقب بين الأقباط لعودة الصلوات والكنائس تؤكد جاهزيتها بوسائل الوقاية لاستقبال المصلينوتابع قائلا، إن أي قرار قبل وضوح رؤية حركة ذروة انتشار وباء كورونا هو "عبث"، وأن أهالينا الذين استشهدوا من أجل أن تكون بلادنا من أعظم بلدان العالم من غير اللائق أن يموت منهم عدد آخر نتيجة للاهمال والجهل، موضحا أن الأمم الكبيرة والعظيمة تصنع مجدها من خلال أبنائها المتعلمين المؤمنين والمثقفين الذين لديهم جوهر روحى وأخلاقى حيث استنارة الضمير والقلب بنور العقل الذي هو هبة من الله.
وكان يوسف إدوارد مدير الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية قد أعلن أنه سيعقد اجتماعا للمجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية وسيتم التنسيق له خلال الفترة المقبلة لدراسة السيناريوهات المقترحة لعودة الصلاة بمختلف الكنائس الإنجيلية في مصر.
وقال إدوارد - في تصريح سابق لموقع صدى البلد الإخباري- إن كل القيادات الكنسية في انتظار قرارات الحكومة، وأن الجميع ملتزم بكل الإجراءات الوقائية فور عودة الصلاة وأنه في كل الأحوال سيكون هناك التزام بكل المعايير التى سيتم وضعها لضمان كل سبل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.