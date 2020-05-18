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أخبار البلد

مطهرات وتباعد.. الإنجيلية تستعد لعودة الصلاة في الكنائس

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:48 م
يوسف إدوارد مدير
يوسف إدوارد مدير الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية
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سامح سلام

أعلن يوسف إدوارد مدير الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية، أنه سيعقد اجتماعا للمجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية وسيتم التنسيق له خلال الفترة المقبلة لدراسة السيناريوهات المقترحة لعودة الصلاة بمختلف الكنائس الإنجيلية في مصر.


وقال إدوارد -في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري- إن كل القيادات الكنسية في انتظار قرارات الحكومة، وأن الجميع ملتزم بكل الإجراءات الوقائية فور عودة الصلاة وأنه في كل الأحوال سيكون هناك التزام بكل المعايير التى سيتم وضعها لضمان كل سبل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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وأضاف أن هذه الإجراءات بالطبع ستشمل ارتداء الكمامات واستخدام المطهرات وحفظ المسافات والتباعد بين الأفراد وتنظيم الجلوس داخل الكنيسة مع إعلان المواعيد وانتظامها حسب ما ترى كل كنيسة، إلى جانب إمكانية الاستعانة بأفراد الكشافة لتنظيم طريقة الدخول والجلوس مع مراعاة سبل الحماية للجميع.

وأعلنت الكنيسة الإنجيلية في مصر بقيادة القس الدكتور إندريه زكي منع الصلوات وجميع الأنشطة الدينية والاجتماعية داخل جميع الكنائس على مستوى مصر، مع اقتصار اقامة صلوات الجنازة على أسرة المتوفي، وإقامة الأفراح بحضور 6 أشخاص فقط، في إطار الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا.


كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أعلن في اجتماعه أمس إمكانية عودة إقامة الشعائر الدينية في المساجد والكنائس اعتبارا من منتصف شهر يونيو المقبل، وفقا لمجموعة من الاشتراطات والتعليمات التى يجب أن تراعى حماية للمواطنين من فيروس كورونا المستجد.

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