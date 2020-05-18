AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة| أزارو يعود للأهلي.. أحمد بلال يسخر من الزمالك.. 7 صفقات تعمق جراح قطبي مصر.. قلق في مانشستر سيتي بسبب مسلسل البرنس

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:10 م
اخبار الرياضة
اخبار الرياضة
Advertisements
إسراء أشرف
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الإثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعربية والأوروبية.


يواجه مسئولو الأهلي والزمالك صعوبات بالغة في حسم مجموعة من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بأفضل شكل ممكن خلال الفترة المقبلة.

علق عمرو وردة، جناح نادي باوك اليوناني، على الاعتداء الذي تعرض له في مدينة "لاريسا" الجمعة الماضي، من قبل بعض جماهير فريقه المعار إليه، وذلك بعد أيام من طرده من طرف نادي لاريسا لأسباب تأديبية نتيجة عدم التزامه بحضور التدريبات الجماعية.

رسميا.. وليد أزارو يعود للأهلي بعد انتهاء إعارته مع الاتفاق السعودي
حسم خالد العطوى، المدير الفني للاتفاق السعودي، موقف وليد أزارو لاعب الأهلي والمعار إلى صفوف الفريق، خلال الفترة المقبلة.

حذر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه من المشاركة في مباريات خماسية التي تقام بشكل سري داخل المدن الخاصة المغلقة.

أعرب أحمد بلال، مهاجم النادى الأهلى السابق، عن اندهاشه من إعادة فتح ملف نادى القرن من جديد من قبل نادى الزمالك خلال الفترة الأخيرة.

علقت الصفحة الرسمية لنادى مانسيستر سيتى الإنجليزى على ارتداء الفنان محمد دياب قميص النادى فى مسلسل البرنس.

كشف عبد العزيز الحميدي الرئيس المكلف لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن حقيقة مناقشة فكرة إلغاء الموسم الحالي من البطولة، خلال الاجتماع الأخير بين الأندية والذي أقيم أمس "الأحد"، بحضور ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. 

أكدت الصحف البريطانية أن نجم تشيلسي كاوم هودسون أودوي تم القبض عليه في ساعات مبكرة اليوم.

سخر الإعلاميان السعوديان خالد الشعلان ومبارك الشهري، من التصريحات التي خرجت من فهد المفيريج الذي تولى منصبا إداريا في ناشئي نادي النصر السعودي، والتي أوضح خلالها أنه بعد مجيء سامي الجابر نجم الهلال ومشاركته مع منتخب السعودية، ساهم مع الأخضر في التتويج بالبطولات الآسيوية، بعد غياب، رغم وجود ماجد عبد الله أسطورة النصر في تلك الفترة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشرى سارة لـ تشيلسي | تعافي هودسون أودوي نجم الفريق من فيروس كورونا

اخبار الرياضة| سبب طرد عمرو وردة.. كاف يحسم مشاركة الزمالك في مونديال الأندية.. صالح جمعة يسخر من قلة مشاركته مع الأهلي.. فايلر يطلب ضم باهر المحمدي

لخرقه حظر التجول.. القبض على نجم تشيلسي هودسون أودوي

مانشستر سيتى يعلق على ظهور قميصه فى مسلسل البرنس.. ودياب يرد

ترشيحاتنا

إيران تسجل 69 حالة وفاة و2294 إصابة جديدة بكورونا

مسرعة كالصاروخ.. شهود واقعة انتحار فتاة المترو يروون الحادث

فنان شهير يصاب بنزيف فى المخ وينقل إلى المستشفى

بالأسماء .. 7 صفقات تعمق جراح الأهلي والزمالك فى الميركاتو الصيفي

الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب أعلى عقار بباب الشعرية.. صور

شركة موديرنا الأمريكية: نتائج إيجابية لتجارب لقاح كورونا

AdvertisementS

أخبار الرياضة| أزارو يعود للأهلي.. أحمد بلال يسخر من الزمالك.. 7 صفقات تعمق جراح قطبي مصر.. قلق في مانشستر سيتي بسبب مسلسل البرنس

بالأسماء .. 7 صفقات تعمق جراح الأهلي والزمالك فى الميركاتو الصيفي

تعليق سعودي بسبب مرتضى منصور وحسن شحاته .. شاهد

مانشستر سيتى يعلق على ظهور قميصه فى مسلسل البرنس.. ودياب يرد

أنا الكابتن 15.. أسامة خليل: شعبية الخطيب هي من جعلته أسطورة.. وبيليه لم يعجبه لاعب في مصر

بعد بشرى الوزراء.. اتحاد الكرة يحدد موعدا مبدئيا لاستئناف الدوري الممتاز

جائزة نادي القرن.. أدلة تكشف حقيقة الأزمة بين الزمالك والأهلي

على شرف عودة الدوري.. اتحاد الكرة يقيم حفل إفطار لـ الكاف اليوم

أحمد بلال يسخر من الزمالك بشأن لقب نادي القرن: الناس اتضايقت ليه

رسميا.. وليد أزارو يعود للأهلي بعد انتهاء إعارته مع الاتفاق السعودي

فى خطاب رسمي للفيفا.. اللجنة الأولمبية تحسم مصير انتخابات اتحاد الكرة

الأخلاقيات أولا.. رئيس نادي الوحدة يكشف كواليس إقالة ميدو لأول مرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 كحكات باليوم.. 7 نصائح لتجنب أضرار الكحك

تخفيض 40 ألف جنيه علي أسعار شيفروليه اليوم في مصر .. صور

الملابس الداكنة والماء الساخن أبرزها.. 10 أخطاء فى الطقس الحار