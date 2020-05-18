أخبار الرياضة| أزارو يعود للأهلي.. أحمد بلال يسخر من الزمالك.. 7 صفقات تعمق جراح قطبي مصر.. قلق في مانشستر سيتي بسبب مسلسل البرنس

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يواجه مسئولو الأهلي والزمالك صعوبات بالغة في حسم مجموعة من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بأفضل شكل ممكن خلال الفترة المقبلة.





علق عمرو وردة ، جناح نادي باوك اليوناني، على الاعتداء الذي تعرض له في مدينة "لاريسا" الجمعة الماضي، من قبل بعض جماهير فريقه المعار إليه، وذلك بعد أيام من طرده من طرف نادي لاريسا لأسباب تأديبية نتيجة عدم التزامه بحضور التدريبات الجماعية.





حسم خالد العطوى، المدير الفني للاتفاق السعودي، موقف وليد أزارو لاعب الأهلي والمعار إلى صفوف الفريق، خلال الفترة المقبلة.





حذر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه من المشاركة في مباريات خماسية التي تقام بشكل سري داخل المدن الخاصة المغلقة.

أحمد بلال يسخر من الزمالك بشأن لقب نادي القرن: الناس اتضايقت ليه

أعرب أحمد بلال، مهاجم النادى الأهلى السابق، عن اندهاشه من إعادة فتح ملف نادى القرن من جديد من قبل نادى الزمالك خلال الفترة الأخيرة.





علقت الصفحة الرسمية لنادى مانسيستر سيتى الإنجليزى على ارتداء الفنان محمد دياب قميص النادى فى مسلسل البرنس.