رئيس رابطة الدوري السعودي يكشف حقيقة مناقشة إلغاء الموسم

كشف عبد العزيز الحميدي الرئيس المكلف لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن حقيقة مناقشة فكرة إلغاء الموسم الحالي من البطولة، خلال الاجتماع الأخير بين الأندية والذي أقيم أمس "الأحد"، بحضور ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.



وقال عبد العزيز الحميدي، في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، إن الحديث عن مناقشة وقال عبد العزيز الحميدي، في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، إن الحديث عن مناقشة

إلغاء النسخة الجارية من الدوري في الاجتماع الأخير، غير صحيح.



وأكد الحميدي أن استئناف الدوري، يخضع للمراجعة المستمرة والتدقيق مع الجهات المختصة في مكافحة جائحة كورونا. وأشارت الصحيفة إلى أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تسلمت أمس، الأحد، مرئيات وتوصيات أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حول المشاكل والعقبات التي تواجههم خلال الفترة المقبلة قبل استئناف الدوري.



