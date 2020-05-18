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رياضة

رئيس رابطة الدوري السعودي يكشف حقيقة مناقشة إلغاء الموسم

الإثنين 18/مايو/2020 - 10:39 ص
الدوري السعودي للمحترفين
الدوري السعودي للمحترفين
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إسراء أشرف
كشف عبد العزيز الحميدي الرئيس المكلف لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن حقيقة مناقشة فكرة إلغاء الموسم الحالي من البطولة، خلال الاجتماع الأخير بين الأندية والذي أقيم أمس "الأحد"، بحضور ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. 

وقال عبد العزيز الحميدي، في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، إن الحديث عن مناقشة إلغاء النسخة الجارية من الدوري في الاجتماع الأخير، غير صحيح.

وأكد الحميدي أن استئناف الدوري، يخضع للمراجعة المستمرة والتدقيق مع الجهات المختصة في مكافحة جائحة كورونا.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تسلمت أمس، الأحد، مرئيات وتوصيات أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حول المشاكل والعقبات التي تواجههم خلال الفترة المقبلة قبل استئناف الدوري.

وتسبب فيروس كورونا المستجد في تجميد النشاط الرياضي، في السعودية، وفي أغلب دول العالم، منذ مارس الماضي.
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