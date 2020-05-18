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رياضة

بعد إستحواذ السعودية.. نيوكاسل يريد التعاقد مع زيدان مقابل مبلغ خيالي

الإثنين 18/مايو/2020 - 05:42 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أشارت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة نيوكاسل في التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد لتولي مهمة الفريق بداية من الموسم المقبل بالبريميرليج. 

وأكد موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، أن إدارة نادي نيوكاسل تفكر في إسناد مهمة تدريب الفريق للفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد.

وحسب ما أشار إليه الموقع فإن إدارة الفريق الإنجليزي، تخطط لإغراء زيدان براتب 25 مليون دولار، من أجل إقناعه بقيادة مشروع الماكبايس في السنوات المقبلة.

واقترب صندوق الاستثمار السعودي من الاستحواذ بشكل رسمي على 85% من نادي نيوكاسل كخطوة إستثمارية على غرار مان سيتي.

ويمتلك رجل الأعمال البريطاني مايك آشلي فريق نيوكاسيل منذ عام 2007 عندما اشتراه بقيمة 134 مليون جنيه إسترليني، ويعتبر أحد مالكي الأندية الإنجليزية غير المشهورين بسبب عدم ظهوره بشكل كبير في وسائل الإعلام وعدم تحقيقه إنجازات كبيرة مع الفريق.


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