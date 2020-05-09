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رياضة

بسبب المنتخب.. صفقة انتقال حمد الله إلى نيوكاسل مهددة بالفشل

السبت 09/مايو/2020 - 01:42 م
عبدالرازق حمد الله
عبدالرازق حمد الله
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محمد السعيد
باتت صفقة انتقال عبدالرازق حمد الله لاعب فريق النصر السعودي، إلى نيوكاسل الإنجليزي مهددة بالفشل، بسبب نسبة مشاركاته الدولية.

وكانت تقارير صحفية، أشارت خلال الأيام الماضية إلى اهتمام نادي نيوكاسل بشكل كبير بالحصول على خدمات حمد الله، وخاصة مع الإدارة السعودية الجديدة للنادي ، حال تم شراؤه في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى اهتمام أستون فيلا أيضا.

وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية، أن صفقة انتقال حمد الله الـأغلى في الدوري الإنجليزي سواء عن طريق بوابة نيوكاسل أو أستون فيلا، مهددة بالفشل،  بسبب  نسبة مشاركاته الدولية الضعيفة، والتي قد تمنع حصوله على تصريح عمل بالدوري الإنجليزي.


وكان عبدالرازق حمد الله انسحب من معكسر منتخب المغرب استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، بسبب خلافه مع هيرفي رينارد المدير الفني الأسبق للأسود.

ويتصدر حمد الله جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 18 هدفا بفارق 4 أهداف عن جوميز مهاجم الهلال صاحب المركز الثاني.
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