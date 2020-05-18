رسميا.. وليد أزارو يعود للأهلي بعد انتهاء إعارته مع الاتفاق السعودي

حسم خالد العطوى، المدير الفني للاتفاق السعودي، موقف وليد أزارو لاعب الأهلي والمعار إلى صفوف الفريق، خلال الفترة المقبلة.





وكانت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة، أشارت إلى رغبة نادي الاتفاق، في شراء عقد أزارو من الأهلي بشكل نهائي.





وشدد العطوى على أن جميع اللاعبين الأجانب مستمرون مع الاتفاق، عدا اللاعب المغربي وليد أزارو المعار من نادي الأهلي المصري.





وقال: "نعتقد أن استمرار اللاعبين الحاليين استقرار للفريق، لكن أزارو سيستمر إذا تم استئناف الدوري حتى نهاية إعارته".









وانضم أزارو لاعب الأهلي إلى صفوف الاتفاق السعودي، في يناير الماضي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.



