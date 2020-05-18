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رياضة

محمد فاروق عن الرحيل للأهلي أو الزمالك: التجديد لـ بيراميدز ينهي الشائعات.. فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 02:11 ص
محمد فاروق لاعب نادي
محمد فاروق لاعب نادي بيراميدز
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حسام الحارتي
كشف محمد فاروق لاعب نادي بيراميدز، عن موقفه من العودة إلى صفوف الأهلي أو الانتقال للزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأضاف محمد فاروق في تصريحات هاتفية بفضائية "أون تايم سبورتس"، أنه مستمر مع نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة دون الرحيل عن صفوفه.

وتابع "جددت عقدي مع بيراميدز خلال الفترة الماضية، وهذا التجديد إنهاء لأي شائعات بشأن رحيلي عن النادي".

وأتم: "كل التقدير للأهلي أو الزمالك لكن أتواجد بنادٍ كبير مثل بيراميدز".

وأشاد محمد فاروق بتواجد عبد الله السعيد في صفوف نادي بيراميدز، قائلا "انضمام عبد الله السعيد أعطانا الدافع لتحقيق البطولات خصوصا في ظل امتلاكه الكثير من الخبرات".

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