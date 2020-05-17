رئيس الرجاء المغربي: التجديد لنجم الفريق أسهل من طلب حميد أحداد

تحدث جواد الزيات رئيس رئيس نادي الرجاء البيضاوي المغربي عن موقف النادي من التعاقد مع حميد أحداد لاعب الزمالك المعار إلى صفوف الفريق المغربي بشكل نهائى.
وقال جواد الزيات في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الرجاء: “بدأنا بالفعل في التفاوض مع محسن متولي ولكننا لم نبدأ المفاوضات مع الزمالك بشأن ضم أحداد”.
وتابع رئيس الرجاء المغربي في تصريحاته:"نفضل الانتظار حتى معرفة مصير دوري أبطال أفريقيا والبطولة العربية قبل حسم الأمر".
وأضاف “التجديد لقائد الفريق محسن متولي سيكون أسهل من التفاوض مع الزمالك من أجل الحصول على جهود حميد أحداد بشكل نهائي”.
واختتم حديثه قائلا “التجديد مع متولي أسهل بكثير من التفاوض من أجل استمرار أحداد موضحًا قائد الفريق نتفاوض معه مباشرة دون وسيط، بينما لاعب مهاجم الزمالك أكثر تعقيدًا لأننا سندخل في مفاوضات مع القلعة البيضاء”.
وانتقل حميد أحداد إلى صفوف الرجاء المغربي على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد بالإضافة إلى وجود بند أحقية الشراء في حال رغبة الرجاء.