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رياضة

جمال حمزة: مفيش مواهب في الكرة المصرية والأهلي تعامل معي باحترام..فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:32 ص
جمال حمزة لاعب الزمالك
جمال حمزة لاعب الزمالك السابق
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حسام الحارتي

أكد جمال حمزة لاعب الزمالك السابق ، أن بعض اللاعبين يحتاجون إلي معاملة خاصة لتقديم أفضل مالديهم خلال خوض المباراة .


وقال جمال حمزة خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"،:"كان هناك خناقة كروية مع أحمد حسام "ميدو"، على لقب هدف نادي الزمالك" .


وأكد جمال حمزة ان مواهب اللاعبين أصبحت نادرة خلال الفترة الحالية بإختلاف الأجيال السابقة .

وتابع:" رمضان صبحي ومصطفي محمد ظاهرة نادرة في الملاعب المصرية حاليا ".


واسترشد جمال حمزة بتاريخه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مضيفا أنه تم إلتحاقة بالفريق الأول في ظل وجود أكبر المهاجمين وعلى رأسهم حسام حسن وأتم :" الأهلي تعامل معي باحترام شديد رغم فسخ التعاقد قبل لعب أي مباراة

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