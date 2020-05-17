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رياضة

نجم الهلال يفكر فى الرحيل من أجل الدوريات الأوروبية

الأحد 17/مايو/2020 - 10:54 م
صدى البلد
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عمر سلامة
فجرت تقارير صحفية ، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مستقبل النجم البيروفي الكبير أندريه كاريلو، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

وكاريلو "28 سنة"، انضم إلى الهلال، في عام 2018، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، لمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة، قبل أن ينجح مجلس إدارة فهد بن نافل، في شراء اللاعب نهائيًا، في الصيف الماضي.

ووفقًا لموقع "elfutbolero" البيروفي، فإن كاريلو، يفكر جديًا في مستقبله مع نادي الهلال، قبل اتخاذ القرار النهائي، بالبقاء أو الرحيل، في الميركاتو الصيفي القادم.

وأشار الموقع، إلى أن النجم البيروفي، وعلى الرغم من شعوره بالراحة داخل نادي الهلال، وتألقه الكبير مع الفريق، إلا أنه يفكر جديًا في العودة إلى الأجواء الأوروبية، واتخاذ خطوة كبرى في مسيرته الكروية.

وشدد على أن تخفيض راتب كاريلو مع الهلال، في الفترة الأخيرة، بسبب أزمة "كورونا" المستجد، قد تسهل على اللاعب اتخاذ قراره النهائي، بالرحيل عن الفريق الذي حقق معه دوري أبطال آسيا 2019.

وفي نفس السياق، طالب هوريليو جوميز، حارس مرمى فريق واتفورد الإنجليزي، زميله السابق أندريه كاريلو، بالعودة إلى الملاعب الأوروبية، في أسرع وقتت ممكن.

ولعب كاريلو، في موسم 2017-2018، مع واتفورد الإنجليزي، على سبيل الإعارة، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، قبل أن يبيعه الأخير نهائيًا إلى الهلال.

وقال جوميز في تصريحات للموقع البيروفي: "كاريلو اكتسب خبرة كبيرة، في السنتين الأخيرتين، وتطور كلاعب كرة القدم، وبإمكانه الآن العودة إلى أوروبا، وبالتحديد الدوري الإنجليزي.

وتوقع حارس واتفورد، بقاء كاريلو، لسنوات عديدة للغاية في أوروبا، حال قرر العودة والرحيل عن نادي الهلال، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2019-2020.

جدير بالذكر أن كاريلو، شارك في 59 مباراة، منذ الانتقال إلى الهلال، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 14 آخرين.

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