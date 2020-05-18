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رياضة

بالأسماء .. 7 صفقات تعمق جراح الأهلي والزمالك فى الميركاتو الصيفي

الإثنين 18/مايو/2020 - 01:38 م
صدى البلد
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عمرو الحلوانى

يواجه مسئولو الأهلي والزمالك صعوبات بالغة في حسم مجموعة من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بأفضل شكل ممكن خلال الفترة المقبلة.


في الأهلي، هناك صعوبات كبيرة فى حسم ضم أحمد حجازى مدافع منتخب مصر الأساسي والمحترف فى صفوف ويست بروميتش الإنجليزي فى ظل تمسك اللاعب بالبقاء فى الدوري الإنجليزي وعدم العودة فى الوقت الحالي إلى مصر.


كما يواجه الاهلى الأمر نفسه بالنسبة للأوروجويانى جاستون سيرينو صانع ألعاب صن داونز الجنوب إفريقي والذى يجد الأحمر صعوبات كبيرة فى حسم ضمه نتيجة تمسك ناديه القوي به ورفض التخلي عن خدماته.

وتضم القائمة أيضا باهر المحمدي لاعب الإسماعيلى، الذي يجد الأهلى صعوبات فى ضمه نتيجة المطالب المالية غير المسبوقة التى طلبها مسئولو الإسماعيلى من أجل الاستغناء عنه ووصلت إلى 200 مليون جنيه.

أما طاهر محمد طاهر الجناح الهجومي للمقاولون العرب فإنه تمسك بوضع عدد من البنود فى تعاقده مع الأهلى من أجل الموافقة على إتمام التعاقد، يأتى على رأسها الرحيل فى أى وقت إلى الدوريات الأوروبية وهو ما يرفضه الأهلي.


وبالنسة للزمالك ، هناك العديد من الصعوبات لدى مسئولي الأبيض من أجل حسم بعض الصفقات القوية، وتبخرت آمال الأبيض في الحصول على خدمات نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز، وهو الأمر نفسه بالنسبة لمحمد فاروق جناح بيراميدز ، وكذلك الحال أيضا بالنسبة لعمر جابر لاعب وسط الفريق.

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