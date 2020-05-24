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أخبار البلد

استعدادا لفتح الكنائس.. ننشر استمارة حضور القداسات في شبرا

الأحد 24/مايو/2020 - 03:16 م
صدى البلد
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سامح سلام
تداولت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي المسيحية استمارة حضور القداسات لأسر العضوية الكنسية منسوبة لكنائس شبرا الشمالية والتى يشرف عليها نيافة الأنبا إنجيلوس.

وتتضمن الاستمارة المنسوبة لكنائس شبرا الشمالية اسم رب الأسرة والرقم القومي الخاص به والعنوان ورقم تليفون المنزل، إلى جانب وجود مكان داخل الاستمارة لتحديد يوم حضور القداس والتاريخ.

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كما تشمل استمارة حضور القداسات لأسر العضوية الكنسية تحديد عدد أفراد الأسرة وصلة القرابة والوظيفة وأب الاعتراف وهل للفرد رتبة شماسية أم لا.

وذكر في الملاحظات الموجودة بالاستمارة أن الكنيسة تصلى قداس واحد يوميا من 7:30 - 9:30 صباحا والجمعة والسبت والأحد قداسين من 6 - 8:30 ومن 8:30 - 10 صباحا، وأنه يتم اختيار قداس واحد فقط للأسرة شهريا مع تحديد القداس الأول ام الثاني أيام الجمعة والسبت والأحد، ومن له رتبة شماسية يحضر معه التونية الخاصة به.

وكان القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أكد أنه لم تصدر أي قرارات جديدة بشأن فتح الكنائس للصلاة حتى الآن، وأن جميع الكنائس ملتزمة بالقرار الذى تم اتخاذه بتعليق كل الصلوات والأنشطة الكنسية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال القس بولس حليم في تصريح لـ"صدى البلد": إن جميع الكنائس ستكون مستعدة حال اتخاذ قرار عودة الصلوات حسبما أعلن أمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.
استعدادا لفتح الكنائس.. ننشر استمارة حضور القداسات في شبرا
استعدادا لفتح الكنائس.. ننشر استمارة حضور القداسات في شبرا
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