AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الكنيسة تحتفل بتذكار استشهاد القديس سمعان القانوي أحد تلاميذ السيد المسيح

السبت 23/مايو/2020 - 02:23 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
Advertisements
سامح سلام
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم السبت، بتذكار استشهاد القديس سمعان القانوى الغيور وهو اليوم الخامس عشر من شهر بشنس وفقا للتقويم القبطي.

وحسب كتاب السنكسار الذى يذكر أهم الأحداث اليومية من مناسبات وأعياد وتذكارات، فإن الكنيسة تحتفل في مثل هذا اليوم بذكرى استشهاد القديس سمعان الغيور الرسول الشهير بسمعان القانوى، وقد ذكره كل من القديسين متى ومرقس في إنجيليهما باسم القاتونى، وذكره لوقا في إنجيله وسفر أعمال الرسل باسم الغيور، ومعنى اسم سمعنا "المستمع".

أقرأ أيضا ..


وتذكر الكنيسة أن تسمية " الغيور" هي المرادف اليوناني للكلمة العبرية "القانوي" وهذه التسمية تدل علي أنه من ضمن جماعة الغيورين الثائرين، الذين عرفوا بتمسكهم الشديد بالطقوس الموسوية .

والقديس سمعان الغيور من سبط أفرايم ، وأسم أبيه فيلبس ، ويقال إنه كان صاحب عرس قانا الجليل الذي حول فيه السيد المسيح الماء إلي خمر، مما جعله بعد تلك الآية أن يترك كل شئ ويتبع المخلص، وصار من التلاميذ الإثنى عشر، كما كان حاضرا في معجزة الخمس أرغفة والسمكتين لذلك تصوره الأيقونات اليونانية حاملا سنارة بها سمكة ، كما يحمل سلة خبز ، ويخلط البعض بينه وبين سمعان أحد المدعوين أخو الرب، وأخي يعقوب البار ويهوذا الرسول ، الذي صار أسقفا لمدينة أورشليم في سنة 106 ميلادية خلفا ليعقوب البار، لكن هذا خطأ فسمعان الذي نحن بصدده هو أحد الرسل الإثنى عشر .

وبشر القديس في شمال أفريقيا ( قرطاجنة ) ثم أسبانيا ، فجزر بريطانيا مع القديس يوسف الرامي وأسس كنيسة هناك ثم رحل إلي سوريا وفلسطين وكان معه القديس تداوس الرسول ( يهوذا الرسول ) ثم ذهبا إلي بلاد ما بين النهرين ( العراق) وبلاد فارس . فلما وصلا بلاد فارس وجدا جيوشها تستعد لمهاجمة بلاد الهند، ولما دخلا المعسكر صمت الشياطين التي كانت تنطق بالنبوات علي أيدي السحرة.

ونطقت في إحدى الأصنام وقالت أن ذلك بسبب تداوس وسمعان رسولا السيد المسيح ، فأحضرهما القائد ليعرف السبب ، فبشراه بالسيد المسيح ، ثم قالا له " غدا سيأتيك رسل من الهند حاملين صلحا لأجل مصلحتك " وقد كان ، فعظمت منزلتهما لديه وأمن بالسيد المسيح ، كما تبعه شعب غفير ، وجال الرسولان مبشران حتى دخلا شنعار ، فثار كهنتها التي للأوثان ، فأمسكوهما وطرحوهما في السجن، ثم أمروهما تقديم العبادة للشمس والكواكب ، فرفضوا مجاهرين بأسم الرب يسوع بكل شجاعة ، فقتلوا القديس تداوس بفأس وحربة، ونشروا القديس سمعان القانوي وقيل أن جسدهما محفوظ بكنيسة القديس بطرس بروما ، كما يوجد أجزاء منهما بكنيسة القديس ساثوربينوس بأسبانيا، وأجزاء أخري بدير نوريت بكولونيا في ألمانيا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لمعجزة السيد المسيح وإقامته لعازر من بين الأموات.. عاش 30 عاما وبشر بالمسيحية في جزيرة قبرص بعد هروبه من اضطهاد اليهود

البابا تواضروس يطيب رفات القديس مارمرقس في عشية ذكرى استشهاده

أول باباوات الإسكندرية.. الكنيسة تحتفل بتذكار استشهاد مارمرقس الرسول اليوم

البابا تواضروس يصلى قداس تذكار استشهاد القديس مارمرقس بدون حضور شعبي

ترشيحاتنا

الفندق مكلف.. نبيلة مكرم تكشف عن طبيعة الحجر للمصريين في المدن الجامعية

على متنها 24 ألف حاوية.. قناة السويس تستعد لعبور أكبر سفينة حاويات في العالم

فيديو جراف.. تدهور حالة نجم الزمالك والمنتخب

نبيل الحلفاوي يشكك في منشور أمير كرارة بشأن حلمه بالشهيد أحمد منسي

هايبر وان تنفي إصابة شيف وعاملين بفيروس كورونا

الاختيار قلب عليَّ المواجع.. أرملة الشهيد شبراوي: الدراما فهمت الناس يعني إيه حرب سيناء

AdvertisementS

صحابي اغتصبوني وصوروني في نهار رمضان.. قصة فتاة التيك توك منة عبد العزيز

17 سنة.. فتاة تعلن اغتصابها بالإكراه وتصويرها عارية.. شاهد

بشرى سارة.. لقاح كورونا ad5 الصيني يحقق نتائج سريعة في المناعة ضد الفيروس

حظر التجول من 5 مساء.. هذه الإجراءات ستطبقها الحكومة خلال أسبوع العيد

ليست 15 جنيها.. الأزهر يحدد قيمة زكاة الفطر للأغنياء ومتوسطي المعيشة

فيديو جديد لواقعة إعدام هشام عشماوي الحقيقي.. شاهد

ناقوس خطر.. الصحة العالمية تحذر من بؤرة جديدة لتفشي كورونا

5 عبوات متفجرة وحزامان ناسفان.. الداخلية تحبط مخططا إرهابيا بالتزامن مع العيد.. صور

نكشف عن ناجٍ جديد بمعركة البرث.. ويروي لـ صدى البلد تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أحمد منسي

بوابة التعليم الأساسي تعلن نتيجة طلاب مدارس القاهرة بالرقم القومي الآن

توقف حركة القطارات والمترو والسوبرجيت التاسعة مساء اليوم وحتى نهاية الأسبوع

وداعا الطيب صاحب الابتسامة .. كيف نعى أطباء دمياط زميلهم المتوفى بـ كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة أسعار شيفروليه chevrolet من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

لكسر الملل.. فن تقديم العيدية بطرق جديدة

أسعار ومواصفات شيفروليه أفيو 2020 chevrolet aveo اليوم في مصر.. صور