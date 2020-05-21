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أخبار العالم

انخفاض كبير.. أسبانيا تسجل 48 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا

الخميس 21/مايو/2020 - 05:15 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الأسبانية، اليوم الخميس، تسجيل 48 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد بسبب كورونا إلى 27 ألفا و940 وفاة. 

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن وزارة الصحة في إسبانيا إعلانها فرض ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة لكل من يتجاوز عمره 6 سنوات، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".


ورفعت إسبانيا الحظر المفروض على الرحلات الجوية والبحرية المباشرة من إيطاليا، بعدما فرضته في 11 مارس الماضي لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهو ما يمهد لرفع الحظر بشكل كبير عن الإسبان، وفق ما ذكرت صحف إسبانية.

وذكرت صحيفة "آس"، أن الرفع التدريجي للقيد على السياحة لا يعني إنهاء فكرة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على القادمين، فهذا الإجراء لا يزال ساريًا.


وشجع معدل الوفيات المنخفض بكوفيد19 إسبانيا على البدء في تخفيف الإغلاق، الذي يعد واحدًا من أكثر عمليات الإغلاق الصارمة في أوروبا.
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