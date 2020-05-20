لكل من يتجاوز 6 سنوات.. إسبانيا تفرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن وزارة الصحة في إسبانيا إعلانها فرض ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة لكل من يتجاوز عمره 6 سنوات، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".









ورفعت إسبانيا أمس، الثلاثاء، الحظر المفروض على الرحلات الجوية والبحرية المباشرة من إيطاليا، بعدما فرضته في 11 مارس الماضي لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهو ما يمهد لرفع الحظر بشكل كبير عن الإسبان، وفق ما ذكرت صحف إسبانية.



















وذكرت صحيفة "آس"، أن الرفع التدريجي للقيد على السياحة لا يعني إنهاء فكرة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على القادمين، فهذا الإجراء لا يزال ساريًا.











وشجع معدل الوفيات المنخفض بكوفيد19 إسبانيا على البدء في تخفيف الإغلاق، الذي يعد واحدًا من أكثر عمليات الإغلاق الصارمة في أوروبا.









ويستعد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز لمطالبة البرلمان بتمديد حالة الطوارئ التي ساهمت في الحد من الإصابات، حتى أواخر يونيو.



