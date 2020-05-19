83 حالة اليوم.. وفيات كورونا في إسبانيا تواصل تراجعها

سجلت إسبانيا، اليوم الثلاثاء، 83 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الوفيات في إسبانيا إلى 27778 حالة.

وكانت السلطات الصحية في إسبانيا، أعلنت أمس تسجيل تراجع جديد في حالات الإصابة والوفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت إسبانيا 59 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في أقل معدل يومي منذ شهرين.

وكانت إسبانيا رفعت اليوم الثلاثاء، الحظر المفروض على الرحلات الجوية والبحرية المباشرة من إيطاليا، بعدما فرضته في 11 مارس الماضي لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وهو ما يمهد لرفع الحظر بشكل كبير عن الإسبان، وفق ما ذكرت صحف إسبانية.





وقالت صحيفة "آس"، إن الرفع التدريجي للقيد على السياحة لا يعني إنهاء فكرة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على القادمين، فهذا الإجراء لا يزال ساريًا.