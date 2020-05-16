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أخبار العالم

رئيس وزراء إسبانيا يعلن رغبته تمديد حالة الطوارئ لشهر إضافي

السبت 16/مايو/2020 - 02:38 م
بيدرو سانشيز
بيدرو سانشيز
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على صالح
أعلنت إسبانيا عن قيود سفر جديدة تتعلق بـ فيروس كورونا والتي سيكون لها تأثير كبير على أي شخص لديه خطط عطلة إلى البلاد، وكذا أعلن رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز، والذي اعلن نيته تمديد اجراءات حالة الطوارئ لمدة شهر إضافي.

وشهدت إسبانيا أكثر من 27000 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، وقد ذكرت بالفعل أن أي شخص يدخل إسبانيا يجب أن يعزل نفسه في فندقه أو إقامته لمدة 14 يومًا.

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ووفقًا لموقع وزارة الخارجية الاسبانية على الإنترنت: "ستقتصر الحركة على الرحلات الأساسية للسوبر ماركت أو الصيدليات".

وتضيف: سيُطلب من المتضررين ارتداء قناع للوجه في جميع الأوقات في الأماكن العامة.

مددت إسبانيا الآن أيضًا الحظر المفروض على البريطانيين والمسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي من دخول البلاد حتى 15 يونيو، وسمحت فقط للأشخاص من دول منطقة شنجن، التي ليست المملكة المتحدة جزءًا منها، سيُسمح لهم بزيارتها، وعندها فقط إذا كانوا في طريقهم إلى مكان إقامتهم.

وأعلنت إسبانيا حالة الطوارئ في 14 مارس، والتي أدخلت سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك قيود كبيرة على الحركة في جميع أنحاء البلاد استجابة لتفشي المرض.
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