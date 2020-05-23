ألمانيا .. منحنى إصابات كورونا يرتفع من جديد وسط تخفيف القيود الاحترازية





وقال المعهد في بيان له: "تم تسجيل 42 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ عدد الوفيات التي سجلتها ألمانيا منذ تفشي الفيروس 8216 حالة".



