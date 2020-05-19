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أخبار العالم

هذا ما فعلته فرنسا وألمانيا لمواجهة كورونا.. صندوق تعافي بـ500 مليار يورو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 01:06 م
ميركل و ماكرون
ميركل و ماكرون
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محمد علي

اقترحت كل من فرنسا وألمانيا إنشاء صندوق أوروبي للتعافي من آثار فيروس كورونا المستجد بقيمة 500 مليار يورو أو 545 مليار دولار، مايعادل 448 مليار جنيه استرليني، ليتم توزيعها على دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تضررا، وفقًا لما ذكرت صحف بريطانية.


واتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ضرورة تقديم الأموال كمنح للمتضريين، وهو ما يمثل تحولا كبيرا في موقف ميركل.


وقال ماكرون "إنها خطوة كبيرة إلى الأمام وهي ما تحتاجه منطقة اليورو لكي تبقى موحدة".


وذكرت ميركل من جانبها، -التي رفضت في السابق فكرة مشاركة الدول في الديون- ، إن المفوضية الأوروبية ستجمع الأموال للصندوق بالاقتراض، و سيتم التسديدتدريجيًا من الميزانية الإجمالية للاتحاد الأوروبي.


ولفت الزعيمان إلى أن المنح التي يقدمها صندوق الانتعاش المقترح يجب أن تستخدم أيضا للمساعدة في تمويل استثمار الكتلة في مستقبل أفضل، مشيرة بذلك، إلى ضرورة عمل الصندوق حتى بعد إنتهاء الجائحة لدعم المشاريع الأوروبية.


وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين أن الاقتراح "يعترف بنطاق وحجم التحدي الاقتصادي الذي يواجهه أوروبا".


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وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن الخطة "طموحة ومرحب بها".


ومع ذلك ، يجب أن توافق دول الاتحاد الأوروبي الأخرى على الاقتراح ، وأصر المستشار النمساوي سيباستيان كورز في وقت لاحق على أن بلاده تدعم تقديم "قروض" للدول الأعضاء التي تضررت بشدة من جائحة الفيروس، بدلًا من "المنح".


وكانت ايطاليا واسبانيا قد حثتا في وقت سابق شركائهما في الاتحاد المكون من 27 عضوا ، وخاصة الدول الغنية في شمال أوروبا ، على إظهار مزيد من التضامن من خلال تقاسم الديون التي ستساعد جميع دول الاتحاد الأوروبي على سدادها.

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