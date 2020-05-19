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أخبار العالم

بعد تهديده بتجميد تمويل الصحة العالمية.. الصين: ترامب يسعى لتضليل الرأي العام وتشويه سمعة بكين

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 10:03 ص
رد قوي من الصين على
رد قوي من الصين على تهديد ترامب الأخير لـ الصحة العالمية
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دعاء أبوهشيمة
أعربت الصين، اليوم الثلاثاء، عن استنكارها الشديد إزاء التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن وقف تمويل منظمة الصحة العالمية وتعليق عضوية بلاده.

وحسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها، اعتبرت بكين أن الرئيس الأمريكي يسعى إلى تضليل الرأي العام وتشويه سمعة بكين.

وقد هدد الرئيس دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بسحب عضوية الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، متهما إياها بإفساد الاستجابة العالمية للفيروس المستجد وكونها "دمية في يد الصين".

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ويخوض الرئيس الأمريكي خلافا مريرا مع بكين، زاعما أنها تسترت على تفشي المرض في بداية ظهوره وسط الصين أواخر العام الماضي قبل أن يتسبب في الموت والدمار الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

وقال ترامب في رسالة إلى المنظمة إنه منحها 30 يوما للقيام بإصلاحات جوهرية في المنظمة، وإلا سيقوم بوقف التمويل المقدم لها، وسينظر في عضوية بلاده بالمنظمة. 

وقال الرئيس الأمريكي في الرسالة التي نشرها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن المنظمة تجاهلت تقارير عن انتشار فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي 2019، واتهمها بنشر معلومات مضللة عن فيروس كورونا المستجد، خاصة أنه لا ينتقل بين البشر. 
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