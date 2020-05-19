AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بينهم حالة من ووهان.. الصين تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:23 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينهم إصابة بمدينة ووهان الصينية. 

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على منظمة الصحة العالمية، معتبرا أنها "دمية في يد الصين"، وذلك بعد سلسلة من الانتقادات المتواصلة من ترامب للمنظمة الصحية.

وخلال تصريحاته للصحفيين في البيت الأبيض، أكد ترامب أنه ليس سعيدا بأداء منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أنها "دمية في يد الصين"، في أحدث هجوم للرئيس الأمريكي على المنظمة التي هدد مرارا بوقف التمويل المخصص لها، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

ولم يوضح ترامب موقفه من قطع التمويل الأمريكي للمنظمة، ورد على سؤال حول مساهمة واشنطن في تمويل الصحة العالمية قائلا "سنتخذ قرارا قريبا".

وفي وقت سابق، اتهم ترامب الصحة العالمية بالتقصير نتيجة عدم إصدار تحذير مبكر وتصنيف فيروس كورونا وباء عالميا في مرحلة مبكرة، بل اتهم المنظمة بالتواطؤ مع الصين في إخفاء معلومات حول كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يقود حملة ضد الصحة العالمية.. هل يستقيل مدير المنظمة؟

بعد إعلان ترامب.. الصين تطالب أمريكا بالوفاء بالتزاماتها تجاه الصحة العالمية

الاتحاد الأوروبي يأسف لتعليق المساهمة الأمريكية في منظمة الصحة العالمية

ترامب يغلق باب تمويل منظمة الصحة العالمية.. ردود فعل دولية غاضبة من الرئيس الأمريكي.. الأمم المتحدة: وقت غير مناسب.. روسيا: عازمون على دعمها لمواجهة كورونا.. والصين تدعو واشنطن للوفاء بالتزاماتها

الصحة العالمية ترد على اتهامها بإخفاء معلومات بشأن كورونا

أزمة جديدة تواجه منظمة الصحة العالمية بسبب التحيز السياسي لإسرائيل

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. وفاة زوج صفاء أبو السعود.. خطأ فادح في مسلسل البرنس.. حقيقة إصابة نبيلة عبيد في "رامز مجنون رسمي"

موجة حارة هى الأعلى على مستوى العالم.. الأرصاد تكشف الحقيقة

أدعية ليلة القدر للزواج وإنجاب البنين.. رددها وترقب الفرحة

شاهد.. لميس الحديدي تنفعل على الهواء لهذا السبب

بعد إثارتها الجدل .. 7 صور تكشف لون شعر هنا الزاهد الجديد

وفاة الشيخ صالح كامل.. قصة اعتزال صفاء أبو السعود بعد زواجها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جذابة.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور

بملابس كاجوال.. زوجة محمد دياب تخطف الأنظار على إنستجرام

بإطلالة بسيطة.. شقيقة محمد رمضان تتألق فى عقد قرانها