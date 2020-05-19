بينهم حالة من ووهان.. الصين تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ، من بينهم إصابة بمدينة ووهان الصينية.





وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على منظمة الصحة العالمية، معتبرا أنها "دمية في يد الصين "، وذلك بعد سلسلة من الانتقادات المتواصلة من ترامب للمنظمة الصحية.





وخلال تصريحاته للصحفيين في البيت الأبيض، أكد ترامب أنه ليس سعيدا بأداء منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أنها "دمية في يد الصين "، في أحدث هجوم للرئيس الأمريكي على المنظمة التي هدد مرارا بوقف التمويل المخصص لها، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".





ولم يوضح ترامب موقفه من قطع التمويل الأمريكي للمنظمة، ورد على سؤال حول مساهمة واشنطن في تمويل الصحة العالمية قائلا "سنتخذ قرارا قريبا".





وفي وقت سابق، اتهم ترامب الصحة العالمية بالتقصير نتيجة عدم إصدار تحذير مبكر وتصنيف فيروس كورونا وباء عالميا في مرحلة مبكرة، بل اتهم المنظمة بالتواطؤ مع الصين في إخفاء معلومات حول كورونا.