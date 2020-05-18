فرنسا تسجل تراجعا جديدا في أعداد وفيات كورونا

سجلت فرنسا اليوم تراجعا جديدا في أعداد وفيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وسجلت فرنسا 131 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 28.239 شخصا.





وقالت وزارة الصحة الفرنسية إن عدد المصابين في العناية الفائقة تراجع إلى أقل من 2000 مصاب.





وكانت فرنسا سجلت أمس 483 حالة وفاة بفيروس كورونا.





إلى ذلك، قال البروفيسور الفرنسي ديديه راءول، المتخصص في الفيروسات والامراض المعدية أن فيروس كورونا المستجد بدا مرحلة الضعف ومن المتوقع اختفاؤه للابد.





وأضاف أنه "لا توجد موجة ثانية من فيروس كورونا، الامر الذي يجعل من اختفائه امرا محتملا وقريبا جدا" مناقضا تأكيدات منظمة الصحة العالمية، بأن كورونا قد لا ينتهي.



