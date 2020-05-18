AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فرنسا تسجل تراجعا جديدا في أعداد وفيات كورونا

الإثنين 18/مايو/2020 - 07:45 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
سجلت فرنسا اليوم تراجعا جديدا في أعداد وفيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وسجلت فرنسا 131 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 28.239 شخصا.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية إن عدد المصابين في العناية الفائقة تراجع إلى أقل من 2000 مصاب.

وكانت فرنسا سجلت أمس 483 حالة وفاة بفيروس كورونا.

إلى ذلك، قال البروفيسور الفرنسي ديديه راءول، المتخصص في الفيروسات والامراض المعدية أن فيروس كورونا المستجد بدا مرحلة الضعف ومن المتوقع اختفاؤه للابد. 

 وأضاف أنه "لا توجد موجة ثانية من فيروس كورونا، الامر الذي يجعل من اختفائه امرا محتملا وقريبا جدا" مناقضا تأكيدات منظمة الصحة العالمية، بأن كورونا قد لا ينتهي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلال يوم.. فرنسا تسجل 4 آلاف مخالفة لقواعد الحظر الصحي

فرنسا تسجل ارتفاعا مرعبا في أعداد وفيات وإصابات كورونا

%10 من السكان أصيبوا بالفيروس.. فرنسا تسجل رقما قياسيا فى وفيات كورونا

فلسطين تسجل ارتفاعا جديدا في عدد إصابات فيروس كورونا

فرنسا تسجل 437 وفاة جديدة بفيروس كورونا .. وإجمالي الوفيات يتجاوز 23 ألفا

ارتفاع مفاجئ.. فرنسا تسجل 263 وفاة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

عزمي مجاهد: لقب نادي القرن لا يفرق مع الزمالك.. ومتتكلمش في تاريخ يا فاروق يا جعفر

بعدما نفد طعامه وشرابه .. الكويت تسمح لمصري بالدخول إلى أراضيها بعد 60 يوما على الحدود

هل سيدنا الخضر ما زال حيًا؟.. علي جمعة يكشف مفآجات

تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء.. إجازة عيد الفطر 5 أيام للعاملين في القطاع الخاص

فلوسي في البنك.. نبيلة عبيد مش حافظة جدول الضرب

الصحة العالمية: فيروس كورونا لا يزال يشكل خطرا بالغا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الفرق بين كارول سماحة العشرينية والأربعينية

بـ شعر برتقالى وتوب.. مايا دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

مرضى الكبد والسكر.. 7 أشخاص مهددون بأضرار الكحك