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أخبار العالم

لأول مرة.. ألمانيا تعلن عدم تسجيل وفيات جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 18/مايو/2020 - 07:55 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الألماني، عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في ألمانيا لأول مرة اليوم بسبب فيروس كورونا المستجد. 

فيما أعلن المعهد عن تسجيل إصابتين فقط بفيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل 583 إصابة يوم السبت

وبذلك يصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا 174355 شخص، توفي منهم حتى الآن 7914. 

وفي 7 مايو الجاري، بدأت ألمانيا، العودة إلى الحياة تدريجيا، وذلك بإعادة فتح المدارس، مع استعداد البلاد تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعطت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الضوء الأخضر لجميع المدارس الألمانية لإعادة الفتح مع الالتزام تدابير النظافة لمنع انتشار فيروس كورونا.
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