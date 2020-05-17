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أخبار العالم

ألمانيا: 583 إصابة جديدة بـ كورونا والوفيات تقترب من 8000

الأحد 17/مايو/2020 - 08:32 ص
583 إصابة جديدة
583 إصابة جديدة بـ كورونا في ألمانيا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت ألمانيا، اليوم الأحد، تسجيل 583 إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 174355 حالة منذ تفشي الفيروس في البلاد.

وقالت السلطات الصحية الألمانية، إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بـفيروس كورونا وصل إلى 7914 حالة بعد تسجيل 33 حالة وفاة جديدة؛ بحسب بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا.

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وفي 7 مايو الجاري، بدأت ألمانيا، العودة إلى الحياة تدريجيا، وذلك بإعادة فتح المدارس، مع استعداد البلاد تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعطت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الضوء الأخضر لجميع المدارس الألمانية لإعادة الفتح مع الالتزام تدابير النظافة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية الألماني هورست شيهوفر أن بلاده تسعى إلى رفع القيود على حركة التنقل على حدودها التي وضعت في إطار التدابير للوقاية من فيروس كورونا المستجد، في منتصف يونيو.
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