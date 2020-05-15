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أخبار العالم

ألمانيا تخفف إجراءات الحجر الصحي للقادمين من بريطانيا والاتحاد الأوروبي

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:15 م
ألمانيا تخفف إجراءات
ألمانيا تخفف إجراءات الحجر الصحي للقادمين من بريطانيا
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سمر صالح
أعلنت السلطات الألمانية اليوم الجمعة عن إعتزامها تخفيف إجراءات الحجر الصحي للقادمين من بريطانيا بشكل خاص والاتحاد الأوروبي بشكل عام.

وفى سياق منفصل نشرت وسائل الإعلام الفرنسية التصريحات الأخيرة لرئيس شركة سانوفي الفرنسية للأدوية، والتي جاء فيها إن لقاح فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 سيصل لكل دول العالم فى وقت واحد وليس لدولة دون الأخري وليس للولايات المتحدة الأمريكية أولًا.

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وقررت السلطات فى اليابان البدء فى استخدام عقار ريمديسيفير في علاج مصابي فيروس كورونا ممن يظهر عليهم أعراض شديدة للمرض.

وقالت وكالة "شينخوا" الصينية، أن وزير الخارجية الصيني، وانج يي ، أكد خلال محادثات هاتفية أجراها مع نظرائه في كل من هنجاريا والبوسنة والهرسك وإستونيا، أن الصين تمكنت من السيطرة على كورونا، لافتا إلى بلاده تشهد حاليا عودة تدريجية لأنشطة الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مع الالتزام بإجراءات الحماية.

 

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