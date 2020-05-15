أفريقيا تتخطى حاجز الـ75 ألف إصابة بفيروس كورونا

تخطت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى القارة الأفريقية حاجز 75 ألف إصابة، حيثدول القارة السمراء 75,530 حالة إصابة بـ فيروس كورونا المستجد ووفاة 2,559 حالة وتعافى 27,227 حالة من فيروس كورونا المستجد ، وذلك وفقا لإحصائيات مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكانت دراسة دورية منشورة فى "بي إم جيه غلوبال هيلث" توصلت إلى أنه من المتوقع وفاة ما بين 150 إلى 190 ألف أفريقي من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك وفقا لما نشرته بي بي سي.