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أخبار البلد

أفريقيا تتخطى حاجز الـ75 ألف إصابة بفيروس كورونا

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:05 م
فيروس كورونا فى أفريقيا
فيروس كورونا فى أفريقيا
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أمينة الدسوقى

تخطت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى القارة الأفريقية حاجز 75 ألف إصابة، حيثدول القارة السمراء  75,530 حالة إصابة بـ فيروس كورونا المستجد ووفاة 2,559 حالة وتعافى 27,227 حالة من فيروس كورونا المستجد ، وذلك وفقا لإحصائيات مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكانت دراسة دورية منشورة فى "بي إم جيه غلوبال هيلث" توصلت إلى أنه من المتوقع وفاة ما بين 150 إلى 190 ألف أفريقي  من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك وفقا لما نشرته بي بي سي.

يأتى ذلك فى الوقت الذي اتخذت فيه، الدول الإفريقية مزيدا من الإجراءات الاحترازية والتى من بينها مد حظر التجول وتعليق الدراسة فى المدارس والجامعات وأيضا إغلاق المساجد والكنائس ودور العبادة وتعليق الطيران الدولى، و عدم ممارسة أى نشاطات جماعية فى رمضان وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا.

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