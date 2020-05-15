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أخبار العالم

ألمانيا تسجل 913 إصابة جديدة و101 حالة وفاة بفيروس كورونا

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:29 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن معهد روبرت كوخ الألماني، اليوم الجمعة، أن ألمانيا سجلت 913 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 173152 حالة. 

وقال المعهد إنه تم تسجيل 101 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتوفين في ألمانيا إلى 7824 حالة وفاة. 

ومساء الأربعاء، أعلن وزير الداخلية الألماني هورست شيهوفر أن بلاده تسعى إلى رفع القيود على حركة التنقل على حدودها التي وضعت في إطار التدابير للوقاية من فيروس كورونا المستجد، في منتصف يونيو.

وأشار إلى إن ألمانيا، كما جيرانها فرنسا والنمسا وسويسرا، "وضعت لنفسها هدفا واضحا هو العودة إلى حرية التنقل في أوروبا اعتبارا من منتصف يونيو" بشرط أن يكون الوباء تحت السيطرة.

وأكد أن هذه الدول اتفقت على تمديد القيود السارية لمدة شهر اعتبارا من 16 مايو لكن مع تخفيفها بعض الشيء. وقال إن الضوابط لن تكون منهجية بعد الآن. 
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