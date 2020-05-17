AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حرب عصابات وتسونامي جريمة .. كابوس بريطانيا بعد تخفيف إغلاق كورونا

الأحد 17/مايو/2020 - 07:15 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
مع اتجاه دول العالم ولا سيما بريطانيا، إلى تخفيف قيود الإغلاق المتخذة لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد وإعادة فتح المجتمعات والاقتصاد، تستعد الشرطة البريطانية إلى مواجهة اندلاع موجة عنيفة من الجريمة تتزامن وعلميات التخفيف.

وبحسب تقرير صحيفة "جارديان" البريطانية، حذر عالم بارز في الإجرام من ارتفاع معدلات الجريمة بشدة بالتزامن مع عمليات التخفيف نظرا بسبب صراعات وعمليات الثأر التي تراكمت بين العصابات خلال فترة الإغلاق.

وقال الدكتور سيمون هاردينج، مدير المركز الوطني لأبحاث العصابات بجامعة غرب لندن، إنه كان من المرج أن يؤدي تداول تهكم وسائل التواصل الاجتماعي ونزاعات العصابات المتاجرة المخدرات التي تفاقمت خلال قيود الإغلاق من  إلى "موجة إجرامية متفجرة".

ويوضح التقرير أنه خلال فترة الإغلاق، وسعَت بعض العصابات عمليات (خطوط المقاطعات) واستولت على مناطق منافسين، مما أدى إلى تصعيد التوترات مع هؤلاء المنافسين الذين امتثلوا لإجراءات الإقامة في المنزل التي دعت إليها الحكومة وأوقفوا عمليات الإتجار.

وأضاف هاردينج، وهو مستشار سابق لوزارة الداخلية وشرطة العاصمة:"سنحصل على رد الفعل العكسي لكل ما حدث على مدار الشهرين الماضيين. هناك موجات إجرامية، تسونامي في الطريق.

وتابع:"سيكون هناك مزيد من التنافس والصراع ولكن سيكون هناك بعض الاندماج بين عصابات خطوط المقاطعات، سينضم البعض كترتيب أعمال. لقد كانت هزة محورية، سيكون هناك رابحون وخاسرون".

خوفًا من نشوب الهجمات ، أطلقت منظمة 'Met' الأسبوع الماضي 12 "وحدة جديدة لقمع العنف في أنحاء العاصمة لندن، وحددت 250 "نقطة ساخنة" كبؤر رئيسية. بالإضافة إلى ذلك، يتم استهداف 1000 من أكثر الجناة عنفًا في لندن من قبل القوة في مبادرة للحد من عمليات الطعن.

وذكرت الصيحفة أنه على الرغم من تراجع حوادث العنف المسجلة بشكل كبير خلال فترة الإغلاق، إلا أن ارتفاع عدد الحوادث منذ أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن تخفيف الإجراءات يوم الأحد الماضي، يشير إلى أن التوترات القديمة قد عادت للظهور مجددا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في يومهن العالمي.. هكذا احتفلت نساء العالم بالمناسبة ..صور

بنك الاستثمار «إي.إن.جي» يضع سيناريوهات للأزمة الاقتصادية العالمية

رغم استمرار تفشي كورونا.. تخفيف القيود في أوروبا يثير الجدل.. إسبانيا والدنمارك تبدآن أول خطوة.. ألمانيا تبدأ مناقشة التنفيذ قبل اجتماع ميركل.. وانقسام داخل الحكومة البريطانية برغم تردي الاقتصاد

قرار يحتاج لكلمته.. هل تجر الحكومة البريطانية بوريس جونسون لانتكاسة صحية جديدة

بعد تحذير الصحة العالمية.. بريطانيا تحسم الجدل حول تخفيف قيود الإغلاق

بريطانيا بلا احتفالات في عيد القيامة.. الحكومة تحذر المطاعم والحانات من مخالفة إجراءات الوقاية

ترشيحاتنا

ضوء الشمس السلاح السحري لـ مكافحة كورونا

أخبار الفن.. سارة الطباخ تشكو الشرنوبي.. وسر انسحاب هاني خليفة من لعبة النسيان

جثة امرأة تكشف عن قاتلها ومساعده

مفاوضات الأهلي فشلت.. حسام حسن يحسم الجدل حول وجهته الموسم المقبل.. فيديو

دعاء ليلة القدر يبدل الله حالك إلى أحسن حال

بسبب تقدم عمرها.. أصالة تحتفل بعيد ميلادها الـ 51 بالبكاء.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الثوم والخل.. أفضل 5 خطوات لمواجهة كورونا.. فيديو

أثناء إزالة الطلاء .. زوجان يعثران على كنز أثري في الحائط

مخاطر جديدة .. فيروس كورونا يتسبب في نوبة قلبية لطفلة