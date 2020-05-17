الصين معرضة لموجة ثانية من فيروس كورونا

حذر مسؤولون طبيون في الصين من أن البلاد لا تزال معرضة للتحدي الكبير والمتمثل في موجة ثانية محتملة من عدوى فيروس كورونا.









وأكد الدكتور تشونغ نانشان، كبير المستشارين الطبيين للحكومة الصينية، في مقابلة حصرية مع CNN أمس السبت إن السلطات المحلية في ووهان، وهي المدينة التي تم فيها الإبلاغ عن فيروس كورونا لأول مرة، أخفت التفاصيل الرئيسية حول حجم التفشي الأولي للفيروس.









وأشارت سي إن إن إلى أن البيانات الصادرة عن لجنة الصحة الوطنية في الصين، أنها أبلغت عن أكثر من 82000 حالة إصابة بفيروس كورونا، مع ما لا يقل عن 4633 حالة وفاة، وارتفع عدد الإصابات الجديدة في أواخر يناير، مما أدى إلى إغلاق المدن وحظر السفر على الصعيد الوطني.









بحلول أوائل فبراير، أبلغت الصين عن 3887 حالة جديدة في اليوم. ولكن بعد شهر، انخفضت الحالات اليومية إلى رقمين - بينما في الولايات المتحدة ، ارتفع عدد الإصابات اليومية بشكل كبير ، من 47 حالة جديدة في 6 مارس إلى 22،562 بحلول نهاية الشهر. وبعد احتواء الفيروس إلى حد كبير ، تعود الحياة في الصين ببطء إلى وضعها الطبيعي، وخفت عمليات الإغلاق وأعيد فتح بعض المدارس والمصانع في جميع أنحاء البلاد.









وتابعت أن تشونغ قال إن السلطات الصينية يجب ألا تكون راضية عن نفسها، حيث أن خطر حدوث موجة ثانية من الإصابات يلوح في الأفق. فقد ظهرت مجموعات جديدة من حالات الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء الصين في الأسابيع الأخيرة، في ووهان وكذلك في مقاطعات هيلونغجيانغ وجيلين في الشمال الشرقي.









وقال تشونغ "غالبية الصينيين في الوقت الراهن مازالوا عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا بسبب نقص المناعة.. نحن نواجه تحديا كبيرا".



