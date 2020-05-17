إعلامي سابق بـ الجزيرة: إذاعة تقارير دعم الإرهاب بالقناة بتوجيهات من قصر تميم

فضح إعلامي سابق بقناة الجزيرة القطرية كيفية تدخل القصر الأميري في قطر في عمل القناة، وآلية عمل القناة لخدمة الجماعات والتنظيمات الإرهابية التابعة لها والتي تدعمها الدوحة.





ونشر الإعلامي السوري، أكرم خزام، الذي عمل مراسلا في الجزيرة بالعاصمة الروسية موسكو عبر حسابه على "فيسبوك" منشورا علق خلاله على تقرير بثته الجزيرة يمجد قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الحرس الثوري الإيراني السابق، قاسم سليماني، والذي أثار غضبا عارما ضد الذراع الإعلامية لأمير قطر تميم بن حمد، نظرا للجرائم والفظائع التي ارتكبها سليماني المقتول في غارة أمريكية مطلع العام الجاري.





وقال خزام في منشوره: "استنكر المئات من الناشطين السوريين تقريرا مطولا عن قاسم سليماني نشر في منصة بودكاست الجزيرة التي اعتبرته مجاهدا وشهيدا وطالبوا الجزيرة بحذف التقرير لأنه أجرم بحق الشعبين السوري والعراقي".





وأضاف: "عندما رأيت تقرير الجزيرة عن قاسم سليماني تذكرت على الفور عندما أرسلت تقريرًا مصورًا من مكتب الجزيرة بموسكو يحمل توقيعي ويتضمن نظرة موضوعية عن جهادي، التقرير عرض مرتين وتم استبداله بتقرير للزميل فوزي بشرى من داخل غرفة الأخبار يتحدث عن تمجيد الشخصية واستشهاده ومزاياه الإيجابية".





وتابع: "وذكر لي فيما بعد من مسؤول قطري رفيع المستوى أن الديوان الأميري في قطر أرسل التقرير إلى فوزي بشرى ليذيعه باسمه".





واختتم: "يا سادة يا كرام لا تستغربوا، التقرير عن قاسم سليماني مطلوب. فمصالح قطر مع إيران أهم بكثير من المهنية والموضوعية وشعار الرأي والرأي الآخر".