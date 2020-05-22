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أخبار العالم

ألمانيا.. انخفاض حاد في إصابات كورونا اليومية رغم تخفيف القيود

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:45 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن مركز روبرت كوخ الألماني، اليوم الجمعة، تسجيل 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في ألمانيا إلى 177212 حالة، وهو ما يعد انخفاضًا حادًا في الإصابات مقارنة بإحصائية يوم الخميس، التي وصلت إلى745 إصابة.

وقال المعهد في بيان له: "تم تسجيل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 8174". 

وكانت ألمانيا نجحت في السيطرة على سرعة انتشار الفيروس بشكل كبير، حيث رفعت المستشفيات من جاهزيتها في أجهزة التنفس الاصطناعي والغرفة والأسرة المجهزة لحالات كورونا فقط.

والأسبوع الماضي، أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تخفيف بعض القيود المفروضة للحد من تفشي الفيروس محذرة في الوقت نفسه من الاستعجال في هذه المسألة لمنع موجة ثانية من الوباء.
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