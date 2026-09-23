الأرصاد: طقس حار رطب غدًا على شمال البلاد وشديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 33

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا /الخميس/ طقس حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب البلاد، ومعتدل رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما توقعوا ظهور شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق.

وتوجد فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية، وقد تغزر أحيانًا مساءً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، كما توجد فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا مساءً على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد بنسبة ضعيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين و2.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وتكون حالة خليج السويس مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 2.5 و3.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-