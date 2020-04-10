ألمانيا تتكيف مع فيروس كورونا..خبير يوضح كيف عادت للحياة..فيديو





قال محمد صلاح، الخبير فى شؤون الهجرة والاندماج بألمانيا، إن عدد الاصابات فى ألمانيا تجاوز الــ 113 ألف اصابة بفيروس كورونا، لافتا إلي أن عدد حالات الشفاء وصل إلي 55ألف حالة، بالإضافة إلي أن المانيا تعد أقل الدول من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا، حيث إن عدد الوفيات لم يتجاوز3 الاف حتى الان بالرغم من عدد الاصابات المرتفع.





وأشارمحمد صلاح، أثناء مداخلة الهاتفية علي قناة"اكسترا نيوز"، إلي أن المستشارة الالماني"ميركل" صرحت فى خطابها بالامس ان عدد الاصابات المسجلة يوميا بالفيروس اصبحت اقل مما كانت علية، كما أنها اصبحت تقل تدريجيا.





وأضاف الخبير فى شؤون الهجرة والاندماج بألمانيا، أن "ميركل" فى خطاب امس اكدت علي عدم حاجة للمزيد من الإجراءات التشديدية، ولكنها ايضا حذرت من توهم الشعب عن عدم وجود خطر يقع عليهم.





وأوضح محمد صلاح، أن خطاب ميركل شهد قرار اعادة توطن الصناعات الطبية في ألمانيا، كما اوضح وزير الصحة الالمانى الخطوات التى يجب أتخاذها الفترة القادمة.





ولفت إلي أن المستشارة الالمانية قالت فى خطابها أن علي الشعب الالمانى التكيف مع الفيروس حتى نهاية شهر الخريف، موضحا أن علي الجميع التفكير فى كيفة التأقلم مع الوضع حتى وجود علاج له.