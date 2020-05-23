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أخبار البلد

الكنيسة تنصح المرأة بزراعة الورود والنباتات لاستغلال أوقات الفراغ

السبت 23/مايو/2020 - 01:41 ص
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
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سامح سلام
أطلقت لجنة المرأة المنبثقة عن اللجنة المجمعية للأسرة التابعة للمجمع المقدس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مبادرة لربات الأسر تحت عنوان "وقتكِ غالي" بهدف مساعدة الزوجات والأمهات على استثمار أوقات فراغهن بشكل ممتع وبَنَّاء.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إن المبادرة تهدف إلى استثمار الوقت بما يعود بالنفع عليهن وعلى أسرهن في ظل قضاء وقت أطول بالمنزل بسبب حظر التنقل التي فرضته ظروف فيروس كورونا المستجد.

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وأضاف المتحدث باسم الكنيسة أن مبادرة "وقتكِ غالي" تقدم لربة الأسرة عشرة أفكار متنوعة تساعدها على إسعاد أسرها وإفادة وبناء فكرهم ووجدانهم.

والنصيحة الخامسة التى تم تقديمها ل "المرأة" هى استغلال اى موضع في المنزل مثل "البلكون او السطح" لزراعة ورود او مزروعات بسيطة و نباتات مثل النعناع او الريحان للتمتع بجمالها والفرح بثمارها.

يذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية شهد أمس تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لكاتدرائية السيدة العذراء مريم والشهيد ابو سيفين والأنبا كاراس بمشروع بشائر الخير 3 بمحافظة الإسكندرية، بحضور عدد من الأباء الأساقفة والكهنة وكبار رجال الدولة.
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