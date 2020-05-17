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أخبار البلد

لمواجهة وقت الفراغ.. لجنة المرأة بالمجمع المقدس تطلق مبادرة "وقتكِ غالي"

الأحد 17/مايو/2020 - 02:46 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام

أطلقت لجنة المرأة المنبثقة عن اللجنة المجمعية للأسرة التابعة ل "المجمع المقدس" بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية مبادرة لربات الأسر تحت عنوان "وقتكِ غالي" بغية مساعدة الزوجات والأمهات على استثمار أوقات فراغهن بشكل ممتع وبَنَّاء بما يعود بالنفع عليهن وعلى أسرهن في ظل قضاء وقت أطول بالمنزل بسبب حظر التنقل التي فرضته ظروف فيروس كورونا المستجد.


وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن مبادرة "وقتكِ غالي" تقدم لربة الأسرة عشرة أفكار متنوعة تساعدها على إسعاد أسرها وإفادة وبناء فكرهم ووجدانهم.


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وأضاف القس بولس حليم أن اللجنة قدمت في أولى المقترحات أن يتم استثمار الوقت في التعرف على أمور عديدة ومختلفة مثل "التربية والمشورة والمهارات الحياتية والثقافة العامة" حتى يتم الاستفادة من الوقت بشكل مفيد.


كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد زار أمس السبت، دير القديس مقاريوس الكبير ( أبو مقار) ببرية شيهيت بوادى النطرون.


وقام قداسة البابا تواضروس الثاني خلال الزيارة، بالاجتماع مع مجمع رهبان دير أبو مقار بمنطقة وادى النطرون والتحدث معهم في كل ما يتعلق بشئون الأباء الرهبان والحياة داخل الدير، كما تفقد الكنائس  وتبارك من أجساد القديسين الموجودة به.

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