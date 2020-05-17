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بين الناس

أهالي قرية الطبراني في وادي النطرون تناشد الكهرباء إعادة توصيل التيار وجدولة المديونية

الأحد 17/مايو/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار

ناشد المواطن سالم فتحي محمود مقيم بقرية الطبراني وادي النطرون محافظة البحيرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"،المسؤولين بالكهرباء، بإعادة توصيل التيار الكهربائى لمحولات رى الأرض بقرية الطبرانى، بالإضافة لسرعة تركيب عدادات مسبوقة الدفع وجدولة المديونية القديمة على عامين حتى يتمكن الأهالى من رى الأراضى الزراعية

 

يقول فى رسالته : أن تراكم المديونية جاء بسبب عدم تحصيل قيمة الاستهلاك لسنوات، وهو ما أدى إلى عدم قدرة الفلاحين على السداد فى الوقت الذى ترغب الشركة فى جدولة المديونية على عام واحد فقط وهو ما لا يتحمله الفلاحين.

وناشد القارئ على سرعة العمل على حل الشكوى للتواصل: 01157357537/ 01027534838

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   ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

 

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