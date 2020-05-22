زيادة الحيز العمراني لمحافظة الإسكندرية وإضافة مساحات جديدة.. تفاصيل









وأشار، إلى أنه من ضمن مخرجات المخطط الاستراتيجي للإسكندرية 2032، إنشاء قاعدة بيانات كاملة لمدينة الإسكندرية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، ووضع الخطة الاستراتيجية للنقل لمدينة الإسكندرية (تطوير خط مترو ابوقير بطول 22.1 كم - تطوير خط ترام ابوقير بطول 22.1 كم - تأهيل خط ترام الرمل بطول 10.7 كم - خط أتوبيس سريع على الكورنيش بطول 18.8 كم - خط أتوبيس سريع على ترعة المحمودية بطول 14.5 كم - تطوير خط سكك حديد ابو قير / الإسكندرية).





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وذلك إلى جانب وضع منظومة واضحة للاشتراطات التخطيطية والبنائية تكون أساسًا يعتمد عليه المطورون العقاريون والمستثمرون والمخططون لإدارة استثماراتهم داخل محافظة الإسكندرية.



ومن المستهدف تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية الرائدة بمحافظة الإسكندرية، تبلغ مساحتها 3400 فدان، ومساحتها الاستثمارية 2400، وتوفر نحو 91 ألف فرصة عمل، ومنها (منتجع سياحى علاجى بشاطئ المعمورة – الناصرية الغربية "المجمع الإداري" – المنتزه جرينز - مول تجاري ومناطق ترفيهية – مركز البحوث والتطوير – مدينة مطار النزهة – مدينة سيدى كرير السياحية – العامرية - جوهرة الإسكندرية – اليكس إكسبو – المدينة اللوجستية بمطار برج العرب الجديدة – مدينة مطار برج العرب الجديدة).

